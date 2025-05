Genoa-Atalanta 2-3, Grifone beffato da Retegui nel finale dopo essere passato due volte in vantaggio

Genova. Finisce 2-3 la partita tra Genoa e Atalanta, con una coda polemica finale perché nell’azione del terzo gol De Winter si era accasciato a terra dando il via all’azione di De Ketelaere da cui è nato l’assist per Retegui, fischiatissimo per aver comunque calciato in porta. Partita godibile comunque con il Genoa passato due volte in vantaggio grazie Pinamonti e riacciuffato prima da Suleman e poi da Maldini.

Primo tempo

Vieira schiera Badelj dal primo minuto per consentirgli il giusto saluto da parte del suo pubblico. Rientra anche Bani tra i titolari. 4-3-3 il modulo con Vitinha e Norton-Cuffy accanto a Pinamonti.

Prima parte di gioco con l’Atalanta che attacca con costanza, Genoa che però si difende bene tanto che il primo vero dato di cronaca è l’infortunio di Vasquez a causa di una botta al 35′. Entra De Winter e l’Atalanta approfitta della momentanea distrazione del Genoa per creare l’occasione da rete più nitida sino a quel momento: palla filtrante per Maldini che si trova solo davanti a Leali in uscita, destro incredibilmente fuori dallo specchio. Gol sbagliato-gol subito, la legge non perdona e un minuto dopo, al 37′ Pinamonti porta in vantaggio il Genoa con un bel colpo di testa su cross di Martin. Il Genoa raddoppia al 45′ con Bani, che si avventa sul pallone dopo la sponda di testa di De Winter e approfitta di un pasticcio tra Rui Patricio e un compagno per ribadire in rete da due passi, ma il var annulla per un tocco di mano.

Secondo tempo

Pareggia subito l’Atalanta con Sulemana (47′), gran destro dal limite su sponda di testa di Ruggeri. Stop e tiro che trova l’angolino alla destra di Leali. Il Genoa non si scompone, anzi, al 59′ arriva la doppietta di Pinamonti che approfitta di un’indecisione di Hien e Brescianini infilandosi tra i due e rubando loro il pallone, tocco di sinistro a liberarsi di Suleman e destro sul primo palo per il momentaneo 2-1.

La squadra di Gasperini però sigla il 2-2 al 64′ con Maldini: DeRoon verticalizza per il numero 70 che stavolta non sbaglia e col destro insacca sfuggendo un po’ a Sabelli. Vieira concede la giusta ovazione a Badelj, accolto da un grande applauso all’uscita dal campo, dentro Onana e anche Zanoli per Sabelli, la partita sembra non aver più granché da dire. Entrano anche Ekuban e Thorsby per Vitinha e Pinamonti. Gasperini però non ci sta e butta nella mischia Pasalic, De Ketelaere e Palestra. Il cambio è decisivo perché proprio da De Ketelaere parte l’azione del terzo gol, contestata dal Genoa proprio perché i giocatori non si sono fermati dopo che De Winter si è accasciato a centrocampo vicino al belga. È l’89’ De Ketelaere si invola sulla destra e serve un cross basso per la scivolata di Retegui che tocca il palo e si insacca alle spalle di Leali.

Nel finale maglia speciale per Badelj, con il giocatore che ha detto poche parole, ma molto significative: “Non volevo parlare perché non sono all’altezza del sostegno che mi avete dato in tutti questi anni, ma occasione per dire altra volta grazie dal profondo del cuore per quello che mi avete dato e sempre forza Genoa”. Anche Vieira fa il giro di campo per il saluto finale al pubblico.

90′ Quattro minuti di recupero

89′ Terzo gol dell’Atalanta, Retegui in scivolata finalizza un cross di De Ketelaere. Il giocatore non esulta e applaude. Proteste del Genoa che si lamenta perché l’Atalanta ha continuato a giocare nonostante De Winter si sia fermato per un problema

82′ Discesa di Zappacosta palla al piede, diagonale che trova pronto Leali

84′ Colpo di testa di Thorsby su cross di Zanoli, palla centrale

81′ Nell’Atalanta fuori Soulemana per Ederson

77′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Vitinha per Thorsby e Pinamonti per Ekuban

73′ Triplo cambio nell’Atalanta, escono Brescianini per Pasalic, Maldini per De Ketelaere e Zappacosta per Palestra

65′ Nel Genoa entrano Onana e Zanoli per Badelj, applauditissimo con tutti in piedi e cori per lui, e Sabelli

64′ Pareggio dell’Atalanta con Maldini, DeRoon verticalizza per il numer 70 che stavolta non sbaglia e col destro insacca sfuggendo un po’ a Sabelli

59′ Raddoppio del Genoa! Ancora Pinamonti, che approfitta di un’indecisione di Hien e Brescianini infilandosi tra i due e rubando la palla a un passo dall’area di rigore, si porta avanti la sfera col sinistro facendo fuori anche Sulemana e col destro insacca sul primo palo.

56′ Nell’Atalanta esce Ruggeri per Bellanova

53′ Corner guadagnato dal Genoa, sulla battuta di Martin Bani arriva male sul pallone e colpisce di testa in modo non incisivo

47′ Pareggio dell’Atalanta, gran destro di Sulemana dal limite che trova l’angolino alla destra di Leali, che non può arrivare

46′ Si riparte con l’Atalanta che batte il calcio d’inizio. Genoa che ora attacca verso la Nord

Fine primo tempo sul punteggio di 1-0 per il Genoa sull’Atalanta. Rossoblù che sono passati in vantaggio al 37′ grazie alla rete di testa di Pinamonti su cross di Martin. Raddoppio nel finale di primo tempo annullato dal var dopo un consulto dell’arbitro Ghersini per un sospetto tocco di mano di De Winter saltando prima della rete di Bani. Genoa che nel primo quarto d’ora ha saputo reggere l’urto della vivacità dell’Atalanta e poi è cresciuto con il trascorrere dei minuti. Per l’Atalanta un gol clamoroso sbagliato al 36′ da Daniel Maldini solo davanti a Leali e capace di mettere fuori col destro. Unico neo di questo primo tempo l’infortunio di Vasquez costretto a uscire al 35′ dopo una botta. Dentro De Winter. Nell’intervallo sfilata e festeggiamenti per il Genoa Women, promosso in serie A e che domani giocherà alle 15 alla Sciorba con celebrazione finale (ingresso gratuito). Annunciate anche le presenze complessive in questa stagione al Ferraris: 593.514.



45+1′ Rete annullata dopo consulto col var. Dal campo difficile capire perché, forse un tocco di mano. Il tocco di mano è di De Winter nella sponda verso il compagno

45′ Due minuti di recupero

44′ Raddoppio del Genoa! Rete di Bani. Dopo il corner il Genoa tiene palla e passa in vantaggio per un pasticcio difensivo: Bani tocca verso la rete e Kossounou frana sul proprio portiere. Bani è lesto a toccare ancora il pallone

43′ Vitinha si accentra e prova il tiro, ancora il mastino Kossounou a dirgli di no deviando in corner.

37′ Gol del Genoa! La legge del gol sbagliato-gol subito non perdona e il Grifone passa in vantaggio: cross dalla sinistra di Martin, tempo scelto benissimo dal numero 19 che fa secco Rui Patricio

36′ Occasione Atalanta: palla per Maldini che si invola verso la porta e da solo sbaglia un gol clamoroso solo davanti a Leali non trovando la porta col destro

35′ Vasquez non ce la fa e si accascia di nuovo. Cambio obbligato, entra De Winter

33′ Discesa di Maldini, sulla sinistra. Il giocatore arriva sul fondo e appoggia per l’accorrente Retegui. Palla fuori di poco

30′ Salvataggio di Vasquez dopo un errore di Masini in fase di disimpegno, il messicano però si fa male e resta a terra, l’Atalanta continua a giocare e tira in porta debolmente. Leali para, ma i tifosi fischiano

27′ Altro corner guadagnato dal Genoa, stavolta sulla destra è Norton Cuffy a rendersi pericoloso. Sulla battuta la difesa dell’Atalanta libera di testa, ma il Genoa resta in attacco

24′ Errore di Maldini a centrocampo, ne approfitta Vitinha che guadagna un altro corner per la deviazione di Kossounou, che non si stacca di un centimetro dal portoghese

21′ Altro corner, sul tiro di Vasquez deviazione di una maglia bianca

20′ Destro di Vitinha che finalizza una bella discesa di Sabelli e Masini, deviazione di Kossounou, palla in corner

16′ Ancora Atalanta: ci prova Retegui con un tiro, Leali blocca in tuffo

10′ Samardzic sul fondo, passaggio arretrato per Retegui che prova un colpo di tacco, palla alta e fuori

11′ Nei distinti appeso uno striscione di ringraziamento per Badelj: “Uomo e capitano vero, grazie di cuore!”

6′ Punizione di Martin verso l’area di rigore, salta Bani, ma il pallone è centrale e Rui Patricio blocca in presa alta.

4′ Discesa di Palestra, assist rasoterra per Maldini che col destro prova a trovare l’angolino basso sul secondo palo. Palla fuori

1′ Partiti con palla al Genoa che attacca verso la Sud in questo primo tempo

Ultima al Ferraris per questa stagione per il Genoa. Di fronte l’Atalanta di Gasperini, già qualificata per la Champions League. In uno stadio tutto ‘dedicato’ agli sfottò per la Sampdoria in Serie C, i rossoblù sono alla ricerca della vittoria contro una big per chiudere in bellezza il campionato.

Vieira parte con Badelj, che saluterà Genova a fine campionato, titolare, in campo anche Vitinha. Rientra anche Bani dal primo minuto. In panchina la linea verde, con anche il 2010 Scaglione.

Applausi a Criscito e Kevin Strootman, presenti allo stadio.

Nel prepartita premiato Joan Vasquez con il Grifone d’Oro, il più votato dai piccoli tifosi rossoblù.

Premiato dall’Acg anche Bresh che ha conquistato cinque dischi di platino con Guasto d’Amore. Stretta di mano e abbraccio del cantautore con winnerlilb, il ragazzino britannico che sui social annuncia i più grandi colpi di mercato. Con la quarta maglia del Genoa il biondino ha anche concluso la lettura delle formazioni con una Forza Genoa.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Leali, Sabelli (65′ Zanoli), Bani, Vasquez (35′ De Winter), Martin, Masini, Badelj (65′ Onana), Frendrup, Norton-Cuffy, Pinamonti (77′ Ekuban), Vitinha (77′ Thorsby).

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Sommariva, Siegrist, Otoa, Scaglione, Kassa, Messias, Venturino, Ekhator.

Atalanta: Rui Patricio, Kossounou, Hien, De Roon, Palestra (73′ Zappacosta), Sulemana (81′ Ederson), Brescianini (73′ Pasalic), Ruggeri (56′ Bellanova), Maldini (73′ De Ketelaere), Samardzic, Retegui.

Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Comi, Del Lungo, Riccio, Lookman, Vavassori.

Arbitro: Ghersini di Genova.

Spettatori: 3.836 biglietti venduti, di cui 529 ospiti, 28093 abbonati