Marassi, commercianti salvano quattro gattini appena nati gettati in un cassonetto Amiu

Genova. Un intero quartiere mobilitato per salvare quattro gattini appena nati gettati in uno dei cassonetti “smart” di via Cervignano, a Marassi. Un gesto crudele e senza cuore che non ha avuto le desiderate conseguenze tragiche grazie all’intervento di alcuni passanti e commercianti.

A salvare i gattini sono stati Erik Molinelli e i fratelli Vento, il primo rappresentante, i secondi titolari dell’omonima ferramenta. Avvisati da due passanti che avevano sentito un miagolio flebile provenire dai cassonetti si sono subito precipitati ad aprirlo trovando i quattro gattini ancora con il cordone ombelicale attaccato, dentro un sacchetto.

Immediatamente portati da un vicino veterinario, sono stati messi in sicurezza e tenuti in vita sino all’arrivo della Croce Gialla, che li ha portati al canile di Monte Contessa. Qui sono stati affidati a una balia, nella speranza che nonostante la terribile esperienza e le fragili condizioni di salute possano salvarsi.

“Ho chiesto ora informazioni sui piccoli gattini salvati questa mattina e per ora sono tutti vitali e mangiano – è stato l’aggiornamento dato da Molinelli – Troviamo chi ha fatto questo ignobile gesto”.

Il quartiere infatti si è attivato per cercare di capire chi possa avere gettato i gattini in un bidone (persona che ha commesso un reato punibile con il carcere) e che fine possa avere fatto la mamma.