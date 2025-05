Gaslini, l’ospedale torna in Angola grazie a Eni che l’ha scelto come partner scientifico

Genova. L’Istituto Giannina Gaslini di Genova sarà protagonista di nuovi progetti internazionali grazie ad ENI, per migliorare la qualità delle cure pediatriche in Angola. A conferma del suo ruolo di riferimento nella pediatria a livello globale, l’ospedale pediatrico genovese è stato scelto da ENI come partner scientifico nell’ambito di tre accordi siglati la scorsa settimana a Luanda dalla multinazionale italiana con il Ministero della Salute angolano.

A partire da quest’anno e per il prossimo triennio, gli specialisti del Gaslini supporteranno il personale del nuovo Ospedale Azancot di Luanda, focalizzandosi sull’assistenza rianimatoria al neonato critico, nonché su ambiti cardiologici e cardiochirurgici.

“Siamo profondamente orgogliosi di essere parte attiva in questo progetto di cooperazione internazionale – ha commentato Renato Botti, direttore dell’Istituto Gaslini e presidente della Gaslini Academy – La firma di questi accordi rappresenta un riconoscimento tangibile dell’impegno e della competenza del nostro Istituto nel campo della pediatria. Un ringraziamento sentito va a ENI per averci scelti ancora una volta come partner scientifico in un’iniziativa tanto importante quanto strategica per la salute dei bambini. Attraverso la condivisione di conoscenze e l’affiancamento sul campo, puntiamo a costruire un futuro in cui ogni bambino, indipendentemente dal luogo di nascita, possa avere accesso a cure di alta qualità”.

La cerimonia, presieduta dalla Ministra della Salute Silvia Lutucuta, ha visto la partecipazione del Presidente di ENI Foundation, Domenico Giani, e del Segretario Generale Filippo Uberti.

Presenti anche una delegazione della Gaslini International, braccio operativo dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e della sua Gaslini Academy, e i Direttori Generali degli ospedali pediatrici locali.

L’IRCCS Gaslini si avvarrà del supporto amministrativo, logistico e organizzativo di Gaslini Academy, il centro di formazione d’eccellenza del sistema Gaslini, che coordina le attività internazionali dell’Istituto e che ha sede presso la meravigliosa Villa Quartara di Genova.

“Un secondo accordo, della durata di quattro anni, sarà dedicato allo sviluppo di una rete integrata tra gli ospedali locali per l’assistenza ai pazienti affetti da malattie ematologiche e oncologiche – ha spiegato Ubaldo Rosati, di Gaslini International – L’obiettivo è favorire l’integrazione dei percorsi di cura, sviluppare le competenze specifiche di ciascun polo e ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili”.