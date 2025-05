Gambino (Fdi): “Furto sventato in centro storico grazie a un’operazione lampo della polizia locale”

Genova. “Desidero condividere pubblicamente una testimonianza ricevuta via mail, indirizzata a me e al sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, da parte di un professionista residente nel centro storico. Si tratta di un sentito ringraziamento per una brillante operazione condotta in tempi rapidissimi dal GOCS (Gruppo Operativo Contrasto stupefacenti), divisione del Nucleo Centro Storico (NCS) della Polizia Locale – che, in poche ore, ha individuato il responsabile di un furto in appartamento, restituendo la refurtiva al legittimo proprietario”.

Così Sergio Gambino, assessore del Comune di Genova alla Sicurezza e Polizia locale e candidato per Fratelli D’Italia alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio.

“L’intervento del GOCS è stato rapido ed efficace, confermando ancora una volta come i nostri agenti siano concretamente e costantemente al fianco della cittadinanza. Tutto questo è reso possibile anche grazie al sistema di videosorveglianza genovese, che la nostra amministrazione ha rafforzato e tutelato: 2.547 telecamere dedicate esclusivamente alla sicurezza e al decoro urbano, installate in modo capillare in tutta Genova”.

“Oggi il Nucleo Centro Storico della Polizia Locale conta 86 agenti, attivi 24 ore su 24 nel centro storico con turni specifici – mattina, pomeriggio, sera e notte – organizzati in base alle esigenze investigative e operative. Solo nei primi mesi del 2025 sono già state controllate 7.736 persone, mentre nel 2024 il totale è stato di 24.943. Gli arresti per stupefacenti ammontano a 25 nel 2025, contro i 57 dell’intero anno precedente”, ricorda Gambino.

“Nel 2024, la Polizia Locale ha potuto contare su oltre 1.000 agenti in servizio. La Centrale Operativa ha gestito più di 100.000 richieste, per un totale di quasi 237.000 pratiche lavorate, e ha coordinato oltre 69.000 pattuglie distribuite su tutto il territorio – conclude Gambino – parole come quelle ricevute sono un riconoscimento tangibile della collaborazione tra cittadini e agenti, e del valore del lavoro svolto ogni giorno dalla Polizia Locale sul territorio. Un sentito ringraziamento a loro, a nome mio e della città.” ha concluso Gambino

Sergio Gambino riporta poi il testo della lettera:

“Con la presente lettera, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine e profonda stima per l’efficace intervento della Polizia Locale nella notte del 14 aprile scorso, in seguito al furto subìto nel mio appartamento.

Il personale della Polizia Locale ha dimostrato una determinazione, competenza e capacità eccezionali, riuscendo a risalire al colpevole e recuperare buona parte della refurtiva in un tempo record di circa 10 ore dalla denuncia.

Vorrei sottolineare che questo risultato è stato possibile anche grazie al potenziamento del sistema di videosorveglianza della città antica, che ha sicuramente influito positivamente sull’esito delle indagini. Ritengo che sia opportuno continuare a investire in una politica intelligente per la sicurezza della città, che comprenda il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e il supporto alle forze di polizia locale.

In quanto cittadino che ha avuto modo di interagire con il GOCS per ragioni professionali nell’ambito della gestione di cantieri complessi, posso testimoniare la loro efficienza e professionalità“.