Gambino (Fdi): “Amt, deliberata un’ulteriore anticipazione sulle assunzioni”

Genova. Nel corso dell’assemblea dei soci di Amt, che si è svolta oggi, è stata approvata un’ulteriore anticipazione del piano assunzioni, con l’ingresso di 30 nuovi autisti. Il provvedimento segue la precedente deliberazione del 27 marzo scorso, che aveva già previsto un primo anticipo di 30 assunzioni.

Entrambe le misure rientrano nella strategia di copertura del turn-over per l’anno in corso, dovuto principalmente a pensionamenti, e servono anche a rafforzare l’organico in vista del periodo estivo, quando la domanda di servizio resta alta e la gestione dei turni diventa più complessa.

“Queste assunzioni sono un segnale concreto di grande attenzione sia al servizio pubblico rivolto ai cittadini che ai lavoratori – ha dichiarato Sergio Gambino, assessore alla Mobilità del Comune di Genova – si tratta di un passo importante per garantire continuità e qualità nel trasporto pubblico locale, rispondendo in modo puntuale alle uscite per pensionamento e alle esigenze legate alla stagione estiva. Ho partecipato personalmente al ogni tavolo con i sindacati in Comune. Recentemente è emersa la necessità di anticipare le assunzioni rispetto al piano del fabbisogno. Le nuove immissioni in servizio prenderanno avvio a partire da inizio giugno”.