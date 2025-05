Galà delle Stelle: celebrate al Porto Antico le eccellenze sportive liguri nella 26ª Notte degli Oscar

Genova. Emozioni a non finire, ieri sera, alla Sala Grecale del Porto Antico di Genova per il 26° Galà delle Stelle, la Notte degli Oscar dello sport ligure che nell’anno di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport” ha celebrato le eccellenze scelte dal pubblico di Stelle nello Sport, premiate dalle massime autorità istituzionali e sportive.

Una serata spettacolare, impreziosita dalle esibizioni di Artis, Auxilium Ritmica e Groovies e dedicata come per tradizione alla raccolta fondi a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti. Centinaia di omaggi Panarello sono stati consegnati dai volontari del prof. Henriquet a chi ha fatto una donazione. Un evento destinato a rimanere a lungo nella mente e nel cuore degli oltre settecento spettatori che, tra gli altri, hanno potuto applaudire la portabandiera di Londra 2012, Valentina Vezzali (sei ori olimpici nel fioretto), alzandosi poi in piedi per celebrare la carriera di Francesco Bocciardo, quattro ori vinti in altrettante Paralimpiadi.

“Un’altra edizione di successo per il Galà delle Stelle, che quest’anno lega indissolubilmente il suo nome a Liguria 2025 Regione Europea dello Sport e accompagna Genova e la Liguria verso la Festa dello Sport, giunta al ventunesimo appuntamento e attesissima da migliaia di ragazzi”, sottolinea l’assessore regionale allo sport Simona Ferro. “Complimenti a tutti gli atleti, le società e i dirigenti premiati e grazie a Stelle Nello Sport per aver dato vita a un’altra preziosa occasione che celebra e valorizza il movimento sportivo ligure e le sue eccellenze“.

“Da 26 anni Stelle nello Sport celebra gli sportivi genovesi e liguri – spiega l’assessore comunale allo sport e al turismo, Alessandra Bianchi – dando spazio e visibilità a tutte le discipline e, soprattutto, scoprendo e valorizzando giovani talenti che spesso sono diventati grandi campioni di livello internazionale. Un progetto prezioso che promuove i valori dello sport tra i giovani, nelle scuole e nelle associazioni, e regala grande visibilità alla nostra città con questa ormai storica Notte degli Oscar, gustoso antipasto della Festa dello Sport in arrivo al Porto Antico di Genova”.

In apertura, passerella per i Green nel Trofeo Fondazione Carige: l’assessore regionale allo sport Simona Ferro e Andrea Rivellini (membro CDA Fondazione Carige) hanno premiato i tre più votati Under 14, ovvero la danzatrice paralimpica Caterina Gransasso, il pallavolista Lorenzo Fazio e il velista Ivan Bastini.

Doppia emozione per il Genoa CFC che si aggiudica il Trofeo Eco Eridania con Andrea Pinamonti, Rossoblucerchiato dell’anno, e festeggia la promozione in Serie A con le Woman, rappresentate dalla capitana Giada Abate. Sul palco anche il Direttore generale del Genoa, Flavio Ricciardella. A consegnare gli Oscar sono state Cinzia Cirillo, in rappresentanza del Gruppo Eco Eridania e Luisella Tealdi, responsabile Eventi del Porto Antico di Genova. Una sorpresa per Pinamonti anche da parte di Maurizio Turci, general manager di Italmatch Chemicals, nel segno dell’impegno a favore della Fondazione Ecoeridania Insuperabili. Applausi anche per l’impresa della Virtus Entella, con un Oscar consegnato al tecnico Fabio Gallo per la promozione in serie B.

Nel Trofeo BPER, passerella per lo spadista Filippo Armaleo e il pallavolista Enrico Zappavigna. Sul palco sono saliti il responsabile territoriale retail BPER Liguria Levante Massimo Primo e Valentina Vezzali, con cui subito dopo si è aperta un’ampia pagina sugli Europei di Scherma “Genova 2025” in programma dal 14 al 19 giugno al Jean Nouvel e al Palasport. A ricordare l’appuntamento sono stati anche il presidente del COL Beppe Costa e il presidente Federscherma Liguria Giovanni Falcini, affiancati dagli Ambassador Michele Maffei e Bianca Del Carretto. Un oscar speciale alla carriera alla Vezzali è stato consegnato dal vicesindaco facente funzioni Pietro Piciocchi.

A brillare nel Trofeo Montallegro sono state l’arciera Chiara Rebagliati e la quattrocentista Ilaria Accame (rappresentata dal presidente FIDAL Liguria Carlo Rosiello), con cui si sono complimentati l’amministratore delegato di Villa Montallegro Francesco Berti Riboli e l’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi.

Due i premi firmati SportAbility. I primi cento anni di storia del CSS Genova sono stati festeggiati insieme al presidente Richi e a una selezione dei suoi ragazzi. A premiare Dario Della Gatta, presidente CIP Liguria. Oscar alla carriera per Francesco Bocciardo, direttamente dalle mani di Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni.

Capitolo Junior. Nel Trofeo PSA, il supply chain manager Fabio Bucchioni e il presidente Coni Liguria Antonio Micilo hanno premiato la judoka Rachele Paris, la pattinatrice Rachele Bianchi e la sciatrice Gea Zaquini. Nel Trofeo Cambiaso Risso, Cinzia Calapai e il presidente CIP Liguria Dario Della Gatta hanno consegnato l’Oscar al rugbysta Filippo Repetto, all’hockeysta Riccardo Piccini e al pallanuotista Daniele Gardella.

Atlete, allenatrici e dirigenti della società dell’anno, PGS Auxilium Genova, hanno alzato il Trofeo Novelli 1934 ricevuto da Stefano Scapin. Un Oscar anche per il Rapallo Nuoto e la Ginnastica Riviera dei Fiori, sul secondo e terzo gradino del podio delle società più votate in Liguria.

Il 26° Galà delle Stelle è stata anche l’occasione per ammirare i risultati dei contest e attività promossi da Stelle nello Sport. Copertina dedicata alle 20 foto vincitrici del Premio Fotografico Nicali – Iren che ha raccolto ben 367 foto con oltre 27 mila interazioni sui social. Ammirazione per gli 83 elaborati del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” che ha potuto contare sulla partecipazione di ben 10.425 studenti in rappresentanza di oltre 120 scuole della Liguria. Spazio anche alle immagini degli incontri tra Campioni e studenti nell’ambito del progetto “Una Classe di Valori” e, come per tradizione, gli highlights di SportAbility Day e Festa dello Sport.

Una serata ricca di spettacolo ed emozioni, con il mondo sportivo ligure che ancora una volta è sceso in campo per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti. La Cerimonia sarà trasmessa su Primocanale domani sera (sabato 17 maggio) alle ore 21:00 con replica Domenica 18 alle ore 18:15 e Lunedì 19 alle ore 15:05. Il Galà potrà essere ammirato anche su Primopiano (canale 16) lunedì 19 alle ore 10:45, martedì 20 alle ore 19:30, mercoledì 21 alle ore 21:00 e giovedì 22 alle ore 12:00.