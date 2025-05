G8 di Genova, i giudici: “L’ex questore vicario diffamò Agnoletto. L’ex portavoce del Gsf non agevolò i violenti”

Genova. I giudici della seconda sezione civile della Corte d’Appello di Genova danno ragione all’ex portavoce del Genoa Social forum Vittorio Agnoletto: l’assenza del servizio d’ordine del Genoa social forum, che aveva organizzato le imponenti manifestazioni in occasione del G8 di Genova del 2001, non aveva lo scopo di agevolare i black bloc, il gruppo di manifestanti travisati che compirono danneggiamenti in tutta la città.

La sentenza dei giudici genovesi mette un punto fermo su una delle tante polemiche che caratterizzarono gli anni successivi a quegli eventi dicendo che le parole contenute in un’intervista rilasciata nel decennale del G8 dall’ex questore vicario di Genova, Giovanni Calesini, furono diffamatorie.

Calesini aveva detto che “Quando Agnoletto annunciava che il servizio d’ordine non ci sarebbe stato, mandava un segnale ai black bloc. Il segnale era: venite tranquilli, venite in massa, venite attrezzati, venite tra noi” e che “Si, i black bloc non erano infiltrati, erano stati invitati. E gli studenti e la parte pulita dei cortei avrebbero fatto da schermo e da protezione”.

Calesini era stato condannato il primo grado a risarcire il danno per diffamazione al medico ed ex portavoce del Gsf, assistito dall’avvocato Dario Rossi in tutta questa lunga vertenza civile. Poi però la terza sezione della Corte d’appello di Genova aveva ribaltato la sentenza dando ragione a Calesini. La Cassazione aveva infine annullato la sentenza di appello, rinviando a un nuovo giudizio, che è stato depositato nelle scorse settimane.

Nella nuova sentenza, che conferma il risarcimento stabilito dal Tribunale di Genova nel 2016 e condanna Calesini alle spese di tuti i gradi di giudizio, la Corte d’appello scrive: “Nel caso in esame, ove oltretutto non si tratta, come afferma la Corte Suprema, dell’espressione di un giudizio, ma dell’attribuzione di fatti, vengono imputati ad Agnoletto, appunto, dei fatti ben specifici che non trovano alcun addentellato nell’istruttoria documentale e/o testimoniale svolta, neppure in termini di verità putativa. Le espressioni diffamatorie non si limitano a generiche considerazioni sulla gestione deficitaria della manifestazione e sulla decisione della mancata previsione di un servizio d’ordine da parte degli organizzatori, ma si traducono, giova ribadire, nell’enunciazione di un fatto specifico e nella sua specifica attribuzione ad una persona (avere l’Agnoletto incitato, invitato i facinorosi a partecipare alla manifestazione), astrattamente suscettibile di essere verificato secondo le categorie del vero/falso e dimostrabile in via testimoniale o documentale, ma per quanto detto rimasto privo di riscontri”.