Furto alle Piscine d’Albaro, ladri traditi dalle palline da padel

Genova. Due uomini di 21 e 24 anni sono stati arrestati dalla polizia la notte scorsa dopo avere rubato attrezzature sportive alle Piscine di Albaro.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti intorno alle 2 dopo che il personale addetto alla vigilanza ha segnalato la presenza di due persone all’interno del complesso sportivo. Durante il giro di perlustrazione i poliziotti hanno visto nei pressi dei campi da padel due casette di legno, adibite a rimessa, danneggiate e con segni di forzatura. Poco distante, abbandonata a terra, un’asta in metallo di diverse palline da padel lasciate a terra che partivano dalle due rimesse e arrivavano nei pressi dell’uscita posteriore della struttura, che si affaccia in via Boselli.

Si sono spostati dunque in via Boselli e hanno trovato due uomini con due borsoni a tracolla contenenti racchette da padel. Subito uno dei due, il 21enne, ha reagito con violenza danneggiando poi il panello divisorio in plexiglass della volante.

In questyra si è presentato il responsabile del complesso sportivo che ha riconosciuto come propria tutta l’attrezzatura rinvenuta, tra cui nove racchette da padel e da pickelball, numerose confezioni di palline, un hard disk con cablaggi, uno schermo pc e altro materiale il cui valore complessivo è stato stimato in circa 1.200 euro. Tutto il materiale recuperato è stato restituito all’avente diritto.

I due saranno giudicati con rito direttissimo martedì mattina.