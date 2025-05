Rubano occhiali nel centro commerciale e scappano: fuga interrotta dal candidato presidente di municipio

Genova. “Avevo appena parcheggiato l’auto, quando ho visto due persone che con due sacchetti in mano uscivano dal centro commerciale di corsa. Il tempo di aprire la portiera e ho visto una commessa uscire disperata. Allora ho capito cosa stava succedendo e mi sono messo a inseguirli. Poco più avanti ho visto una pattuglia della polizia locale, mi sono sbracciato per chiamarli. Loro mi hanno visto e capito la situazione: si sono lanciati all’inseguimento, mentre io ho recuperato la refurtiva fatta da diverse paia di occhiali per riconsegnarla alla dipendente del negozio”.

Questo il racconto di Lorenzo Passadore, consigliere uscente del municipio IV Media Valbisagno, e oggi candidato per la presidenza della circoscrizione, che nel primo pomeriggio di oggi si è trovato nel mezzo di un tentativo di furto. Una dinamica confermata anche dalla polizia locale che a Genova24 ha ricostruito la dinamica. Gli agenti, allertati da Passadore, hanno inseguito i due, per poi acciuffarli dopo pochi metri. I presunti colpevoli ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nei pressi anche Roberto Zattini, consigliere municipale del Partito Democratico, che ha assistito alla scena, unendosi al trambusto che ha permesso alla locale di muoversi con celerità e precisione. “Si è svolto tutto in un attimo – conclude Passadore – sono contento di aver contribuito a “salvare” una lavoratrice da una situazione davvero difficile”.