Il sito Fun88 non più attivo in Uk, ecco cosa è successo e i riflessi sulla Sampdoria

Genova. Chiuso in Uk il sito di scommesse sportive Fun88 di cui era direttore Nathan Walker, uomo di raccordo tra la Sampdoria e l’investitore l’indonesiano Joseph Tey e membro della società Kick Off Ventures che ha il controllo della Samp. Di Fun88 si era parlato più volte nel corso di questi mesi pur non essendo direttamente collegato ai blucerchiati e il recente via libera del Senato italiano alla possibilità di far sponsorizzare da società di scommesse le squadre italiane avrebbe potuto offrire prospettive come è accaduto in Uk (anche se attualmente fun88 non ha licenza per operare in Italia). Un’inchiesta della testata norvegese Josimar poi, aveva ricondotto la proprietà del sito proprio a Tey attraverso la società Mustafar Limited.

La schermata con scritte bianche su sfondo nero recita: Fun88.co.uk non sarà più disponibile sia per i nuovi giocatori sia per quelli esistenti. Nel tentativo di procedere in modo efficiente con la chiusura del sito, abbiamo disabilitato qualsiasi nuova registrazione a partire da giovedì 8 maggio 2025, e tutti i giocatori esistenti sono stati contattati tramite il loro indirizzo e-mail registrato per confermare la chiusura dei loro conti e la liquidazione delle scommesse aperte. Tutti i saldi in sospeso sono stati ritirati in base all’ultimo metodo di deposito utilizzato. Tuttavia, se ciò non fosse stato possibile, abbiamo cercato di contattare tutti i giocatori interessati per organizzare il ritiro dei loro fondi. La cancellazione dei dati personali sarà effettuata in linea con la politica sulla privacy di TGP Europe e con il Data Protection Act 2018 (DPA 2018). Per qualsiasi domanda o dubbio, non esitate a contattarci all’indirizzo escalations@tgpeurope.com.

Cosa è successo

Tgp Europe, azienda dell’Isola di Man, è la licenziataria in Uk di diversi siti di scommesse. Alcuni sono dietro a innumerevoli sponsor di maglie da calcio tra cui Newcastle (Fun88 è stato sponsor dal 2017 al 2023, prima di diventare il partner ufficiale del club per le scommesse in Asia), Fulham, Leicester, Bournemouth e Wolves. Qualche giorno fa la Tgp Europe ha rinunciato alla licenza negli Uk e sta lasciando il mercato britannico dopo essere stata multata per 3,3 milioni di sterline e l’obbligo di apportare miglioramenti significativi se avesse voluto continuare a operare in Gran Bretagna.

Secondo quanto riportato in Uk il modello di business di Tgp consisteva nel gestire un’attività di gioco d’azzardo utilizzando il marchio di altre imprese. Come riporta la commissione scommesse del governo britannico erano molti i siti web riconducibili alla Tgp.

Già nel 2023 la Tgp era stata avvisata dalla commissione per aver violato norme sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, per non aver rispettato le misure per gli operatori con sede in giurisdizioni estere, per non aver rispettato il codice di condotta sulla responsabilità sociale nell’interazione con i clienti e per non aver rispettato la disposizione del codice ordinario ‘Guida antiriciclaggio’ e multata di 316,250 sterline.

In Italia fun88 è presente al numero 6838 nella lista dei siti di gioco non autorizzati dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (aggiornata a maggio 2025) perché offre servizi non conformi alle normative italiane.

E la Sampdoria?

Al di là delle questioni di immagine, per gli investitori della Samp si prospetta un calo degli introiti dei loro business al di fuori della società blucerchiata e quindi della possibilità di finanziare il club. Il sito è comunque ancora legale e visibile in molti altri Paesi del mondo soprattutto Sud America e Sud Est asiatico.