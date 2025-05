Formazione, nuovo polo per la scuola nazionale dell’amministrazione. Zangrillo: “Percorso di livello nazionale”

Genova. La sede universitaria dell’Albergo dei poveri a Genova ospiterà il polo ligure della Scuola Nazionale dell’Amministrazione: negli spazi dell’ateneo genovese verranno tenuti i corsi, di alto livello, che formeranno i dirigenti e i funzionari della Pubblica Amministrazione.

Oggi nell’Aula Magna Pontremoli del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DISPI) dell’Università di Genova è stato sottoscritto dal ministro per la Pubblica Istruzione Paolo Zangrillo, dal presidente della Regione Liguria, dal Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino e dalla presidente della SNA Paola Severino il Protocollo d’intesa per la costituzione e la gestione del Polo formativo territoriale SNA con focus sulla gestione dei fondi strutturali.

“La Liguria è pronta ad avere sul proprio territorio un polo della Scuola nazionale dell’amministrazione, con la sottoscrizione oggi del protocollo d’intesa diamo concretezza a questo importante obiettivo, grazie a una fattiva collaborazione istituzionale tra le realtà locali e nazionali – spiegano il presidente della Regione Liguria e l’assessore regionale al Personale Marco Bucci – Ovviamente non possiamo che ringraziare l’Università di Genova, che metterà a disposizione gli spazi fisici e le infrastrutture. Il polo ligure sarà dedicato, come gli altri dislocati nelle varie regioni, a un tema di approfondimento specifico: nel caso di Genova il focus della formazione specialistica sarà incentrato sui fondi strutturali europei, con particolare attenzione alla valutazione dell’impatto sul territorio delle diverse azioni. Un tema molto rilevante, anche tenendo conto dell’importanza che un buon utilizzo dei fondi europei ha sullo sviluppo del territorio, in particolare per quanto riguarda l’entroterra, i temi sociali, la formazione e lo sviluppo economico. La creazione del polo andrà a valorizzare e far crescere ulteriormente le figure professionali della PA, in grado di cogliere le sfide del futuro”.

Con l’istituzione del Polo formativo territoriale della SNA in Liguria si intende valorizzare la capacità formativa della pubblica amministrazione e investire sulle competenze del personale in essa impiegato. L’attività di tale Polo formativo è finalizzata a promuovere una formazione di alto profilo per il personale degli Enti Pubblici tenendo conto delle specificità e delle caratteristiche del territorio ligure.

“Durante la campagna elettorale per le regionali con il presidente Bucci ci eravamo assunti un impegno reciproco a realizzare anche in Liguria il polo formativo della Scuola Nazionale di di Amministrazione – commenta il Ministro per la pubblica amministrazione della Repubblica italiana Paolo Zangrillo – È un percorso che stiamo facendo lungo tutto il territorio nazionale ed è una iniziativa di rilevante importanza, perché l’epoca che viviamo ci costringe ad occuparci del profilo di competenza delle nostre persone. Abbiamo tantissime cose da da apprendere, abbiamo la necessità di non innamorarci troppo di quello che abbiamo imparato a fare, perché spesso le cose che abbiamo imparato vanno in obsolescenza con una rapidità straordinaria. E quindi la formazione delle nostre persone è essenziale per guardare al futuro della pubblica amministrazione con con fiducia. La Liguria, tra l’altro, ha dimostrato di essere molto sensibile al tema: c’è una scuola di formazione per l’amministrazione della regione della regione Liguria e questo significa che avremo la possibilità di strutturare un apparato formativo insieme alle istituzioni territoriali, all’università, alle associazioni di categoria, al alle imprese e questo è fondamentale per lo sviluppo del del territorio”.

“La creazione di questo sesto polo formativo territoriale da parte della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione è molto importante. Pensavamo a Genova e alla Liguria da tempo e siamo riusciti a realizzare un sogno importante, perché la Liguria è davvero la porta aperta sul Mediterraneo e sull’Europa – aggiunge Paola Severino Presidente Scuola Nazionale Amministrazione – Ed ecco il motivo per il quale abbiamo pensato di creare questo polo formativo su due temi fondamentali: quello del buon utilizzo dei fondi europei. Spesso veniamo rimproverati, come italiani, di non saper utilizzare al meglio i fondi europei, che sono importantissimi, perché noi contribuiamo significativamente alla formazione dei fondi europei, è bene dunque che la pubblica amministrazione li sappia spendere nel migliore dei modi. Quindi il primo asse di formazione sarà quello, proprio la buona spendita dei fondi europei. Il secondo è altrettanto importante e riguarda la misurazione della politica pubblica. Noi critichiamo o esaltiamo la politica e le scelte che fa la politica nella pubblica amministrazione, ma lo facciamo sulla base istintiva, su una base comunque non preformata, mentre la valutazione oggettiva delle performance della pubblica amministrazione, sapere se una pubblica amministrazione ha fatto delle scelte di politica amministrativa buone o cattive, presuppone e richiede una misurazione saggia ed oggettiva. Ed è questo l’altro tema sul quale ci cimenteremo qui a Genova”.

Le azioni del Polo formativo territoriale saranno quindi coordinate e armonizzate con la Scuola regionale di pubblica amministrazione della Regione Liguria.