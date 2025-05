Fiera di Maggio a Nervi l’11 maggio: variazioni a sosta e circolazione

Genova. Torna domenica 11 maggio dalle 8 alle 19, con oltre 30 banchi, la tradizionale Fiera di Maggio, tra le principali manifestazioni commerciali sul suolo pubblico a Nervi, nel Municipio IX Levante.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, sono adottate temporanee modifiche alla circolazione e alla sosta veicolare in piazza Duca degli Abruzzi.

Dalle 6 alle 19 sono istituiti: il divieto di circolazione sulla carreggiata lato ponente di piazza Duca degli Abruzzi (direzione mare) e in via Vosgi per i veicoli diretti in piazza Duca degli Abruzzi (direzione mare);

Il divieto di sosta e di fermata nella zona di parcheggio posta sul lato ponente di piazza Duca degli Abruzzi (carreggiata discendente/direzione mare) e nelle 5 zone di accesso al piazzale.