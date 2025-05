Al Festival della Scienza 2025 tre premi Nobel: Karikó, Mayor e Nurse

Genova. Katalin Karikó, premio Nobel per la Medicina 2023 per le ricerche che hanno reso possibile lo sviluppo dei vaccini contro il Covid-19, Michel Mayor, premio Nobel per la Fisica 2019 per la scoperta del primo pianeta extrasolare, e Sir Paul Nurse, premio Nobel per la Medicina 2001 per le sue importanti scoperte sui regolatori del ciclo cellulare, saranno tra i protagonisti del Festival della Scienza 2025.

La ventitreesima edizione della manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica è in programma a Genova dal 23 ottobre al 2 novembre 2025 nel segno della parola chiave Intrecci.

Biochimica ungherese, Katalin Karikó è docente all’Università di Szeged, in Ungheria, e all’Università della Pennsylvania ed è stata vicepresidente dell’azienda di biotecnologia e biofarmaceutica Biontech in Germania. La sua pionieristica ricerca sull’RNA messaggero è stata fondamentale per la creazione dei vaccini a base di mRNA Covid-19. Lavoro che le ha permesso di ricevere il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina nel 2023, insieme all’immunologo Drew Weissman. Fresca vincitrice del Premio Asimov 2025 per il libro “Nonostante tutto. La mia vita nella scienza” (Bollati Boringhieri), Karikó sarà ospite al Festival della Scienza 2025 per parlare della straordinaria ricerca a cui ha dedicato la sua intera esistenza, combattendo i pregiudizi e gli scetticismi.

In occasione dei trent’anni dalla scoperta del primo pianeta extrasolare, al Festival della Scienza anche l’astronomo svizzero Michel Mayor, protagonista di quella pionieristica scoperta che gli valse il Premio Nobel per la Fisica 2019 insieme ai colleghi Didier Queloz e Jim Peebles. Dopo essere stato ospite della manifestazione nel 2022 in collegamento streaming, Mayor tornerà a Genova, nell’ottobre 2025, per parlare del primo esopianeta individuato, 51 Pegasi b, e della sorprendente rivelazione che, da allora, ha permesso l’individuazione di oltre cinquemila esopianeti nella Via Lattea.

Sarà ospite del Festival della Scienza 2025 anche Sir Paul Nurse, genetista e biologo cellulare britannico, direttore del Francis Crick Institute di Londra e Rettore dell’Università di Bristol, che è stato anche presidente della Royal Society, amministratore delegato di Cancer Research UK e presidente della Rockefeller University. Il suo lavoro principale si è incentrato sullo studio dei regolatori chiave del ciclo cellulare. Per questi studi, nel 2001, ha ottenuto, insieme ai colleghi Tim Hunt e Leland Hartwell, il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina, oltre a numerosi altri prestigiosi riconoscimenti. Il suo libro “Che cosa è la vita?” (Mondadori, 2021) è stato pubblicato in 22 paesi.

Ulteriori informazioni e notizie sul ricco programma della ventitreesima edizione del Festival della Scienza saranno disponibili nelle prossime settimane. Sono inoltre aperte le candidature per diventare animatore del Festival della Scienza 2025. Attraverso il bando, disponibile su festivalscienza.it con scadenza il 15 giugno 2025, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni possono candidarsi per due tipi di mansioni: l’animatore e l’animatore scientifico. L’animatore si occupa dell’accoglienza del pubblico negli eventi, della vendita dei biglietti, della pianificazione delle visite, degli aspetti organizzativi di conferenze e spettacoli, della gestione dei flussi di visitatori.

L’animatore scientifico coinvolge il pubblico nei laboratori e nelle attività in presenza o online e accompagna i visitatori lungo il percorso espositivo delle mostre, gestendo l’interazione e arricchendo la visita con spiegazioni e approfondimenti. Entrambe le mansioni sono retribuite. Maggiori dettagli sulle competenze richieste e sulle modalità lavorative sono reperibili su festivalscienza.it.