Festa della Focaccia di Recco, tutto pronto: degustazioni gratuite e eventi. Tutti gli orari e i collegamenti

Recco. La Festa della focaccia di Recco è uno degli eventi liguri più conosciuti al largo pubblico, una FESTA, non una sagra, perchè nelle varie postazioni allestite in Città, gli storici panificatori Moltedo e Tossini ed il Consorzio ne distribuiscono gratuitamente decine di migliaia di porzioni. Una giornata di FESTA per rendere onore a questo prodotto, così importante per il tessuto economico cittadino e che ha reso famosa nel mondo la Recco, la Città da cui prende origine. La Festa della Focaccia di Recco, tutti gli anni la quarta domenica del mese di maggio, è organizzata dal Consorzio della Focaccia di Recco con il Comune di Recco, con i patrocini di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Città Metropolitana di Genova, Ascom Confcommercio Genova e FIPE Liguria con la collaborazione di Pro Loco Recco, Ascom delegazione di Recco e CIV Consorzio Operatori Economici Recco. Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

La storia ci dice che la focaccia col formaggio a Recco ha radici antiche, “rechelini doc” ed abili osti di allora, i cui eredi sono divenuti col tempo professionisti panificatori e ristoratori di oggi, tramandando nel tempo una tradizione secolare che ha portato la Focaccia di Recco col formaggio, dal 2015, dopo un lungo percorso guidato dal suo Consorzio, ad essere registrata fra le DOP e IGP Europee che rappresentano il patrimonio gastronomico italiano nel mondo. Recco, grazie alla fama della sua focaccia col formaggio, è diventata a pieno titolo una delle mete più rinomate del “turismo del gusto”.

Sabato 24 maggio ANTEPRIMA FESTA DELLA FOCACCIA DI RECCO IGP

Dedicato agli alunni delle scuole elementari di Recco, sarà un pomeriggio speciale, con una guida alla più sana educazione alimentare. Grazie ad una collaborazione fra Consorzio Salumi DOP Piacentini e Consorzio Focaccia di Recco col formaggio IGP per lo sviluppo di attività reciproche di promozione inserite nei piani promozionali del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, riguardo le DOP e IGP, oltre ai tradizionali “Piccoli Focacciai” anche una speciale iniziativa con i piacentini: Ore 14,30 – Sala Polivalente con il “Piccolo salumante”. Il Consorzio Salumi DOP Piacentini guiderà gli alunni presenti alla scoperta del mondo dei salumi di qualità raccontandone storia e tradizione. Al termine le classi partecipanti riceveranno in premio il gioco del “Piccolo Salumante”. A seguire, pane e Coppa Piacentina DOP per tutti. D.M. 0301839 del 12.05.2023.

Ore 16,00 – Piazza Nicoloso, “I Piccoli Focacciai”. Nel DNA dei recchesi c’è un posto speciale per la Focaccia di Recco; con passione storici focacciai tramandano ai giovani questo prezioso sapere per conservare una tradizione che identifica il proprio territorio. I bambini, guidati da mani esperte, prepareranno la loro prima focaccia col formaggio che cuoceranno poi a casa per la più gustosa merenda in famiglia. Per tutti i bimbi la maglietta della Festa e kit “Piccolo focacciaio”.

Domenica 25 maggio “La Festa della Focaccia di Recco” con le degustazioni

Al mattino le focacce del mattino “con e senza” (cipolle)

dalle 10,00 alle 11,30 Panificio Moltedo G.B. di via Assereto in piazza Nicoloso:

dalle 10.00 alle 11.00 Panificio Tossini di via Assereto,

dalle 11.00 all2 12.00 Panificio Tossini di via Roma.

dalle 10,00 alle 11.30 in via XX Settembre – Panificio Moltedo L. 1870,

Al pomeriggio tutti in coda per la FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO IGP

dalle 14,30 alle 16,00 – in Piazza Nicoloso Panificio MOLTEDO G.B. di via Assereto

dalle 14,30 alle 16,00 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Assereto

dalle 15,00 alle 17,30 – in via V. Veneto CONSORZIO FOCACCIA DI RECCO – produzione a vista

dalle 15,30 alle 17,30 – in via XX Settembre Panificio MOLTEDO 1870

dalle 16,00 alle 17,30 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Roma

Ore 12.00 “Le Sfide della Festa”, … momenti di puro divertimento

Iscrizioni in Piazza Nicoloso all’Info Point Pro Loco alla mattina dalle ore 10,00.

Ore 12,00 Scianka “normale” e Schianka cipolle”

con la “Scianka (gara in genovese) “con e senza” , dal Panifico Moltedo 1874 di via XX Settembre: sfide nel mangiare più rapidamente possibile 300 grammi di focaccia normale e con le cipolle.

Ore 13.15 “La No Limits Challenge”

Dieci coppie (maschi/femmine/solo maschi/solo femmine) “coraggiose” (quando non ce la fa più uno subentra il secondo) estratte a sorteggio (sempre centinaia le iscrizioni …), nella centrale piazza Nicoloso, con un tifo da stadio, si sfidano per divorare una teglia intera di Focaccia di Recco col formaggio IGP.

Tutto il giorno “Musica Musica Musica, balli, danze e animazione”

In piazza Nicoloso alla mattina inaugurazione della “Festa” la Filarmonica G. Rossini di Recco. Palco centrale in piazza Nicoloso davanti al Palazzo Comunale con DJ Set di Carlo Trapani che animerà le distribuzioni dei panifici Moltedo G.B Titta e Tossini con una coinvolgente musica che ci farà ballare tutti per tutto il pomeriggio. E ancora con il Teatro Scalzo animazione per i più piccoli con Bolle di sapone giganti, sculture di palloncini e truccabimbi.

In via XX Settembre dal Panificio Moltedo 1874 I n diretta da Recco Infinity Recco, la Radio sul mare WebRadio internazionale, con Roby Pinna. In Via Roma/piazza San Giovanni Bono Wanted Country Dance. Ballo liscio con l’Orchestra Primavera in via Vittorio Veneto allo stand del Consorzio.

Tanto altro da fare e da vedere

Info point Pro Loco anche per conoscere gli altri eventi quali Sagra del Fuoco, tradizioni, manifestazioni e territorio. Esposizioni di antiquariato, hobbisti, sapori e profumi locali.

Mostra fotografica dei sette Quartieri organizzatori della Sagra del Fuoco il 7 e 8 settembre in onore di N.S. del Suffragio, Patrona della Città: nel porticato del Palazzo Comunale, in esposizione gli scatti fotografici dei grandiosi spettacoli pirotecnici, fra i più belli e famosi d’Italia.

Visita Recco. Benvenuto speciale da parte dei commercianti di Recco che saranno aperti con i loro negozi dedicando offerte speciali agli ospiti della Festa della Focaccia. Si invitano gli ospiti a godersi la passeggiata sul nuovo lungomare salendo (lato ponente) fino alla famosa “Ciappea”( prende il nome dalla caratteristica lastra d’ardesia in dialetto ligure detta Ciappa) scogliera a strapiombo nel mare che vanta una naturale acqua verde smeraldo con meravigliosi fondali. Due Bandiere Blu. Dallo scorso anno, con conferma da pochi giorni anche per il 2025, la Ciappea, regno naturale dei giovani che per la sua straordinaria bellezza attrae turisti d’ogni dove, sia d’estate che in inverno, con la spiaggia centrale Recco sono insignite della prestigiosa Bandiera blu.

Da anni la Festa della Focaccia di Recco è “Ecofesta”

Da anni la Festa della Focaccia di Recco è “ECO FESTA” con materiale BIO e compostabile per il rispetto dell’ambiente. Le distribuzioni utilizzano piattini e posate (pronti 30000 pezzi di uno e dell’altro) in Mater-bi (bioplastica creata dall’ amido di mais, grano e patata, totalmente biodegradabile e compostabile) e in polpa di cellulosa ricavata da fibre residue della lavorazione di alcune piante, quali bamboo e canna da zucchero I prodotti realizzati con le bioplastiche, alla fine del loro ciclo di utilizzo, ritornano alla natura senza arrecare alcun danno all’ambiente.

Collegamenti

Collegamenti via mare da Genova Porto Antico e Camogli con i traghetti, mezzi pubblici (la stazione ferroviaria è di facile accesso alla Città, il capolinea bus in pieno centro). Parcheggi in Città con tariffe giornaliere agevolate. Per agevolare l’afflusso dei pulman turistici viene organizzata un’area parcheggio dedicata con sosta giornaliera gratuita con posti ad esaurimento.