Festa di Voltri 2: caccia al tesoro, zucchero filato e dimostrazioni di boxe e savate

Genova. Sabato 24 maggio, dalle ore 15 alle 19, presso il Centro Civico Voltri 2, in via Giulio Pastore 45, a Voltri 2, si terrà la FESTA DI VOLTRI2. L’evento è organizzato e promosso dal centro territoriale I Girovaghi, del Centro Servizi Minori Ponente, insieme al Centro Civico Voltri 2 ed in collaborazione con ATS 34, SEA Ponente, Agorà Coop, Circolo Arci Pianacci, Anspi, Arciragazzi Prometeo, Misericordia Ponente Soccorso, Elite Boxing Club, Asd Ponente Outdoor Bikespot, Il Prato Onlus.

Il momento centrale della festa sarà una caccia al tesoro per bambine/i, ragazze/i dai 6 ai 13 anni e animazioni durante il pomeriggio. Alla festa parteciperà Misericordia Ponente Soccorso attiva nella via e che porterà dimostrazioni di soccorso e, per i bambini/e, la possibilità di vedere un’autoambulanza dall’interno.

Sempre la PA della zona porterà le macchine per creare popcorn e zucchero filato distribuito gratuitamente ai partecipanti.

Nella palestra del Centro Civico atleti di Elite Boxing Club terranno dimostrazioni di Savate e Boxe, sport nei quali la società è attiva a livello nazionale. Prossimamente vernano attivati anche corsi di Savate e Boxe nella palestra del Centro Civico portando una importante attività nel quartiere.





La Festa è un evento organizzato dal centro I Girovaghi in collaborazione con le diverse realtà attive nel quartiere. Il centro I Girovaghi è attivo nella via dal 1999 e lavora con ragazzi e famiglie. E’ aperto, generalmente, 3 gg la settimana, lun/mer/gio dalle 15 alle 19 e lavora in sinergia con le famiglie e le altre agenzie educative di zona per offrire opportunità ai giovani del quartiere e favorire aggregazione e socialità nel quartiere. E’ gestito da Agorà Coop per conto del Comune ed in collaborazione con ATS 34, è un servizio ad accesso libero dove bambine/i, ragazze/i, famiglie possono trovare, 3 pomeriggi la settimana, educatori e spazi dove passare i pomeriggi, tra compiti, giochi e socialità, quando si vuole o si desidera

Il centro I Girovaghi “vive” nella palazzina che è il Centro Civico e che vede attivi il Comitato di Quartiere Voltri 2, il Circolo Arci Pianacci nella gestione della palestra, Anspi con attività sociali per la terza età e il centro I Girovaghi. Prossimamente vernano attivati anche corsi di Savate e Boxe nella palestra del Centro Civico portando una importante attività nel quartiere.

“Voltri è uno dei quartieri più vivibili di Genova – si legge nel comunicato che annuncia la festa – Ha la spiaggia più grande, e gratuita (quindi Corso Italia non può competere) della città, è, per molti versi, l’inizio della Riviera di Ponente, ha un centro storico lungo e stretto, come lo hanno le città rivierasche, che possiamo considerare un altro posto tranquillamente vivibile. Ha quel fortunato incasellamento di spazi, piazzette, giardini, spiazzi dietro la spiaggia riempito da gelaterie, scuole, negozi, associazioni. Ha il teatro, i campi coperti per sport, servizi, l’Ospedale e offerte commerciali di quasi qualunque tipo. Forse siamo tifosi, di parte, ma ci sembra un quartiere veramente fortunato, e bello”.

“Sopra Voltri c’è Voltri 2, la “Voltri di sopra” che, certamente, è parte di Voltri, ma è un’altra storia – continua la nota – Voltri 2, la “Voltri di sopra” è un quartiere che comprende la zona di via Pastore, nata come Edilizia Residenziale Pubblica negli anni ’70, e la zona di via Calamandrei, e vie limitrofe che ospita belle zone residenziali nelle colline di Voltri. A parte qualche difficoltà, come l’assenza completa di negozi, il quartiere è sempre parte di Voltri e della sua collocazione fortunata. Voltri 2 ospita zone residenziali come parte di via Calamandrei, gli edifici delle “torri” e il Belvedere di Voltri 2 utilizzato da asd Ponente Outdoor Bikespot per le sue attività sportive”

“La festa di sabato vuole anche promuovere le attività il centro del Civico di Voltri 2. Il centro è un palazzo destinato, da un paio di decenni, ad attività sociali, educative, culturali. E’ un palazzo che ha già visto molta vita ma potrebbe vederne ancora di più. Un palazzo con spazi a disposizione di proposte sociali, culturali, educative, ludiche, che chiede di essere utilizzato ancora di più, magari dalle oltre 140 realtà sociali, associative, aggregative, sportive che insistono nel Municipio Ponente”