Festa dello Sport, il bilancio finale: 140mila persone “in campo” nei tre giorni al Porto Antico

Genova. La Festa dello Sport si chiude con un nuovo record. Dal venerdì delle scuole al weekend delle famiglie, il villaggio sportivo allestito al Porto Antico ha coinvolto e fatto giocare 140mila persone, secondo le stime degli organizzatori.

“Al termine di questi tre giorni straordinari di Festa dello Sport – dichiara Mauro Ferrando, presidente del Porto Antico – desidero esprimere la mia più profonda gratitudine e ammirazione per tutti coloro che ogni anno, sempre più numerosi, condividono qui con noi la passione, l’impegno e la gioia che solo lo sport sa regalare. Un pensiero speciale vai ai tantissimi volontari, alle istituzioni, alle associazioni e agli sponsor che ci consentono di portare avanti una manifestazione vissuta e apprezzata con così grande partecipazione”.

Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, la Festa dello Sport ha proseguito nel suo percorso di crescita grazie all’impegno di Porto Antico di Genova spa e Stelle nello Sport. Tante le “stelle” scese in campo tra cui Valentina Vezzali, una delle atlete azzurre più titolate di sempre, e Stefania Belmondo, leggenda Olimpica dello sci di fondo e oggi Ambassador di Milano Cortina 2026. Giovani affascinati anche da Andrea Lucchetta con la novità “Gymgament” e dalle farfalle della ritmica dell’Aeronautica Militare. Show pazzesco quello portato alla Festa dello Sport da Vanni Oddera. Mentre ieri sono stati Silvia Tripi e il Bic Genova i protagonisti. L’atleta della Canottieri Elpis ha ricevuto l’Oscar delle Stelle nello Sport sul palco così come il Bic Genova, storica società genovese che ha organizzato ieri mattina la prima tappa del “Calcio Integrato Liguria 2025”.

Un appuntamento davvero speciale quello promosso in collaborazione con SportAbility sotto l’egida della Figc Sgs Liguria e del progetto Orientamenti di Regione Liguria. “Il progetto di calcio integrato, che toccherà tutte le province del territorio, è una delle principali novità che la nomina della Liguria a Regione Europea dello Sport porta con sé”, sottolinea l’assessora allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro. “L’iniziativa rappresenta uno dei simboli più autentici dei valori che vogliamo promuovere: inclusione, partecipazione e crescita attraverso lo sport. Il calcio è un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e unire ragazzi e ragazze di ogni abilità. Ringrazio tutte le realtà coinvolte che rendono possibile questo percorso straordinario: la Festa dello Sport è stata l’occasione perfetta per celebrare lo sport come strumento educativo e sociale, e siamo felici che Genova e la Liguria possano essere un punto di riferimento per l’intero Paese in questo ambito”. Prossime tappe a Savona, Imperia e La Spezia.

La terza giornata della Festa dello Sport ha visto protagonisti anche i 150 cestisti che si sono sfidati nella storica Piterbol Cup organizzata da Angelo Della Rovere. Entusiasmo e record di partecipazione attorno ai Magazzini del Cotone con il Miglio Blu vinto da Tommaso Arena e ancor di più con il Mini Miglio che ha visto correre tanti piccoli atleti. In Piazza delle Feste è andato in scena il Trofeo Uisp di Judo, seguito dallo show di pattinaggio e dal Festival della Danza sportiva FIDS.

Sul Palco Mandraccio spettacolari esibizioni hanno intrattenuto il pubblico. Dal taekwondo con la Lanterna del maestro Terrile alla Boxe con i fratelli Celano, passando per ginnastica con Andrea Doria e Audax, danza con l’Officina dell’Arte per chiudere con l’immancabile Zumba.

A pieno ritmo anche il Palco Fitness che ha regalato un programma gratuito e ininterrotto di allenamenti, attirando un pubblico numeroso e coinvolto, pronto a mettersi alla prova con energia e voglia di movimento.

Grande successo anche per il Palco Olistico all’Isola delle Chiatte che ha ospitato numerose discipline regalando emozioni uniche in uno scenario mozzafiato.

Non c’è stato un attimo di sosta tra le attività della Festa. Oltre 200 le Federazioni e Associazioni coinvolte. Occasione speciale per celebrare i vincitori del concorso scolastico “Il Bello dello sport” (10.425 elaborati), ma anche per vivere eventi storico come Auxilium Day, Festa della Ginnastica FGI e i Galà delle Arti Orientali e della Danza firmati Uisp.

Il Comitato organizzatore degli Europei di Scherma ha organizzato una serie di spettacolari esibizioni con tanti campioni tra cui gli azzurri Edoardo Lùperi e Matteo Iacomoni, le cui gesta sono state commentate da Valentina Vezzali. Un modo per ricordare alla Liguria che sono in arrivo i Campionati Europei al Palasport di Genova dal 14 al 19 giugno prossimi.

Alla Festa dello Sport sono stati protagonisti anche i settori giovanili e special di Genoa e Sampdoria al fianco di Bic Gneova e Insuperabili. Tra le novità la pallamano e la postazione di Agoracoop che ha illustrato le politiche giovanili di Regione Liguria e intrattenuto i ragazzi con giochi da tavolo intuitivi e dinamici. Molto apprezzata nei Magazzini del Cotone l’area eSports realizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti con il calcio in tutti i suoi formati, dalla tradizione di calcio balilla e subbuteo all’innovazione dei vari e-games. Prima assoluta anche per GymGamEnt, il progetto creato dal ligure Riccardo Cangini che ha coinvolto un testimonial d’eccezione come Andrea Lucchetta. Innovativa anche l’area multisportiva predisposta da Cus Genova con il sostegno di Unige. E poi ancora il nuovo simulatore di pesca, grazie all’impegno della Fipsas e il pattinaggio con i Zena Roller, oltre al nuovo percorso proposto dal Porto dei Piccoli. La Fitp ha affiancato al tennis e al padel l’ultimo sport arrivato dallp’America: il pickleball.

Anche lo specchio acqueo del Bigo è stato protagonista con il Palio Remiero delle scuole e le prove “gettonatissime” in barca a vela promosse dalla Fiv Primazona. E poi ovviamente atletica, ciclismo, mountain bike, pallavolo, tiro a segno, monoruota, pugilato, karate, kung fu, rugby, bocce, i giochi della mente (dama e scacchi) e il badminton. Tanta attività anche nella piscina. Prestigiosa come sempre la presenza dei Vigili del Fuoco con la vasca per la subacquea e dei Gruppi Militari con le loro attività: Esercito con l’arrampicata, Polizia di Stato con i rigori, Carabinieri con arti marziali, Guardia di Finanza con i remoergometri e l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo che ha fatto provare ai ragazzi emozioni straordinarie.

La 21° edizione della Festa dello Sport, patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova, Sport e Salute, Coni, Cip, Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, Fondazione Carige e Rai Liguria ha coinvolto anche Gen26, l’Education Programme di Milano Cortina 2026, che mira a ispirare le nuove generazioni attraverso i valori sportivi Olimpici e Paralimpici.

La Festa dello Sport ha potuto contare su una bella squadra di sostenitori. Basko con il suo speciale programma “For next gen”, Fondazione Carige e Redelfi hanno fornito un importante contributo a questa 21° edizione. Sono stati partner ufficiali: Amiu, Consorzio Sociale Agorà, Decathlon, Iren luce gas e servizi, Latte Tigullio, Synlab. Turtulici, Uisp. Al fianco di Stelle nello Sport, hanno sostenuto la Festa dello Sport Bper, Montallegro, Eco Eridania, Cambiaso Risso, MSC, Psa Italy, Novelli 1934.

Una Festa di sport e di valori. Sono stati raccolti grazie al Galà delle Stelle e alla tre giorni di Festa oltre 5.000 euro per la Fondazione Gigi Ghirotti con il prof. Henriquet che ha vissuto tutte le giornate al fianco dei volontari nel cuore del Piazzale Mandraccio. Una Festa anche e soprattutto di inclusione con tante attività dedicate a persone con disabilità. Dai giochi organizzati da Free Sport al calcio integrato, poi le prove con gli Insuperabili e la moto-terapia di Vanni Oddera. Tutti i partecipanti hanno potuto dissetarsi nelle otto fontane distribuite in tutta l’area del Porto Antico, più che mai preziose nelle tre giornate di sole e caldo che non ha però ostacolato l’entusiasmo e la passione di migliaia di appassionati.