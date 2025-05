Festa dello sport al Porto antico, sabato “mondiale” con la ritmica e la scherma

Genova. Un sabato ad alto tasso di spettacolarità e di pubblico già dalle prime ore del mattino per la Festa dello Sport, realizzata Porto Antico di Genova spa e Stelle nello Sport nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. In piazza delle Feste, tra l’Auxilium Day e la Festa della Ginnastica, la magia delle Farfalle della Ritmica: l’esibizione di Milena Baldassarri, Alessia Maurelli, Martina Santandrea e Agnese Duranti è stata applauditissima. A calata Mandraccio, una speciale staffetta già proiettata agli Europei di Scherma “Genova 2025” in programma al padiglione Jean Nouvel e al Palasport di Genova dal 14 al 19 giugno. Edoardo Luperi e Matteo Iacomoni sono stati i capitani delle due squadre composte dai migliori talenti della Liguria. Testimonial speciale, la sei volte campionessa olimpica Valentina Vezzali.

In Piazza delle Feste, in mattinata, ancora il mondo della scuola protagonista con la premiazione del concorso “Il Bello dello Sport”. Sul palco gli 83 studenti con gli elaborati scelti dalla giuria tra i 10.425 lavori inviati da oltre cento istituti scolastici di tutta la Liguria. Nell’area Decathlon in Calata Falcone e Borsellino, il ritorno della pallamano a Genova dopo molti anni, in mattinata lo spettacolo degli Insuperabili sul campo allestito in Calata Gadda. Grande attenzione nei moduli dei Magazzini del Cotone, da parte del pubblico, sia ai giochi della mente (dama e scacchi), al badminton, alla innovativa area LND ESports e al pattinaggio freestyle. Piazzale Mandraccio con tante famiglie alla scoperta delle bocce, delle discipline acrobatiche, alla pallavolo, al tennis, al pugilato e, in acqua, alle prove di canottaggio e vela. A Porta Siberia il baseball e l’attività subacquea, con anche la novità del simulatore di pesca sportiva.

Il programma di domani, domenica 25 maggio

Intensa anche la domenica che si aprirà con Il Miglio Blu, gara podistica competitiva di Km 1,609 che si svolge intorno ai Magazzini del Cotone (ore 9) seguito dal Mini Miglio per i più piccoli. In Piazza delle Feste ritorna il Trofeo Uisp di Judo in mattinata e gli show di pattinaggio (ore 14) e Danza sportiva FIDS (ore 16,30). Stelle nello Sport, a partire dalle 12,30, porterà sul palco del Mandraccio spettacolari esibizioni oltre alle premiazioni della Piterbol Cup e del Calcio Integrato Liguria 2025, due eventi che saranno protagonisti nella mattinata con oltre 200 giovani cestisti e 100 calciatori di tutte le abilità che giocheranno insieme nella prima tappa del circuito promosso da Bic Genova con il patrocinio di Lnd Liguria, Figc Sgs per Liguria 2025 Regione Europea dello Sport.

Programmi, orari e info su: https://portoantico.it/events/festa-dello-sport-2025