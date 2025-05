Uccise la moglie e gettò il corpo dalla finestra, condannato a 22 anni e mezzo di carcere

Genova. La Corte d’assise di Genova ha condannato a 22 anni e 6 mesi di carcere Ahmed Mustak, accusato di aver ucciso la moglie Sharmin Sultana. E’ stato condannato per omicidio volontario aggravato dal legame di parentela e assolto dall’accusa di maltrattamenti. Dovrà risarcire con 200 mila euro (100mila ciascuno) ai due figli minori, rimasti orfani di madre e che ora si trovano entrambi in una comunità.

Il sostituto procuratore Marcello Maresca aveva chiesto 24 anni di carcere. L’imputato, operaio in subappalto alla Fincantieri di Sestri Ponente, ha fornito nel corso del tempo versioni diverse. All’inizio aveva negato ogni responsabilità tanto che il delitto era stato considerato un suicidio, poi ha ammesso la lite ma ha sempre parlato di un incidente. “E’ stato un incidente. Avevamo litigato e lei mi aveva tirato un calcio facendomi cadere. L’ho tirata per i piedi, è caduta e ha battuto la testa” ha detto in aula quando si è sottoposto a interrogatorio.

“Una sentenza che rende giustizia a Sharmin e ai suoi figli – commenta a caldo Chiara Cesare, avvocata di parte civile – perché è stato sancito dalla Corte che si è trattato di un omicidio volontario e non di un preterintenzionale come ha provato a sostenere che sia stato un incidente”.

Prende atto della sentenza l’avvocata di Mustak, Vittoria Garbarino: “Sono state accolte le richieste del pm, seppur partendo da una pena un po’ più bassa e bilanciando poi le attenuanti con le aggravanti. Io credo che il mio cliente non si sia ancora ben reso conto della situazione a causa di un indubbio divario culturale. Andrò in carcere tra qualche giorno per provare a spiegarglielo”.

Il volo da 8 metri fatto passare per un suicidio

Sharmin Sultana, 32 anni, era stata trovata morta la mattina del 7 maggio 2023 sotto la finestra di casa in via Ferro a Sestri Ponente. La donna era morta sul colpo dopo un volo di 8 metri.

Inizialmente era stato considerato un suicidio, ma le successive indagini dei carabinieri avevano portato alla luce liti furibonde con il marito principalmente legate alla gelosia dell’uomo, alcune in presenza dei figli piccoli. Ed era stato proprio uno dei figli, in audizione protetta con gli psicologi, a riferire dettagli fondamentali per l’inchiesta.

I primi dubbi grazie ai racconti dei bambini e l’arresto

Il bimbo 9 anni, e la sorellina avevano spiegato che il papà era arrabbiato con la mamma perché “stava sempre al cellulare”. “Papà ha sbattuto la testa di mamma”, “si perché la mamma guardare sempre il cellulare”, “mamma è morta“. E alla domanda se avesse poi visto la mamma cadere dalla finestra aveva risposto di “sì”. Il giorno in cui Sharmin Sultana è stata uccisa, doveva sostenere un colloquio di lavoro. “Era molto entusiasta – aveva raccontato un’amica ai militari e poi al giudice – mentre il marito non era d’ accordo”.

Musthak, difeso dall’avvocata Vittoria Garbarino, era stato arrestato nove mesi dopo il delitto, a dicembre. Difficoltà linguistiche (nonostante la presenza di interpreti) e divario culturale hanno reso spesso difficile l’audizione dei testi, soprattutto degli amici e dei conoscenti della coppia, come ha sottolineato nella requisitoria lo stesso pm Maresca che ha ricordato come i testi avessero ”estrema difficoltà a riconoscere l’obbligo di dire la verità” in un’aula di tribunale.

Quella cena cucinata ai figli con accanto il cadavere di Sharmin

Nell'ultima versione fornita davanti alla Corte d'assise Mustak, assistito dall'avvocata Vittoria Garbarino, ha detto che la lite era cominciata con un calcio della moglie che lo aveva mandato a terra. Poi lui avrebbe afferrato Sharmin per i piedi e lei sarebbe caduta su un oggetto in pietra che si usa per pestare le spezie, una 'pataputa', battendo la testa e morendo sul colpo. Dalle consulenze medico legali tuttavia, pur essendo difficile accertare il tipo di lesione visto che alcune ore dopo la donna era stata gettata dalla finestra dal marito per simularne il suicidio, è comunque emerso che la semplice caduta non sarebbe stata sufficiente a una morte immediata con la copiosa perdita di sangue che ha provocato la morte di Sharmin.

Quindi anche sulla lite Mustak potrebbe aver mentito e potrebbe essere stato lui a colpire la moglie con forza con un oggetto contundente fino a ucciderla. Per questo per Maresca si tratta di omicidio volontario.

Nell’interrogatorio davanti alla Corte d’Assise Mustak aveva raccontato poi di aver cucinato uova fritte e riso per i bambini che erano in un’altra stanza mentre il cadavere della moglie giaceva a terra nella stessa cucina. Mustak nella penultima udienza aveva voluto rilasciare alcune spontanee dichiarazioni in aula, ribadendo in un italiano molto difficoltoso (nonostante potesse avvalersi dell’interprete) di “essere una brava persona, che ha sempre lavorato e di non aver fatto mai male a nessuno in vita sua” e che “un gruppo di amici di Sultana ha distrutto la mia famiglia”. E infine aggiungendo che era stata Sharmin a prendere “la pataputa da un cassetto per aggredirmi, non è vero che era già a terra come ho detto nell’interrogatorio”. Una versione, ancora una volta autoassolvente, come quella intercettata in carcere mentre parlava con la madre dove in sostanza diceva che la moglie gli avrebbe teso una specie di agguato.

Oggi dopo la sentenza è uscito dall’aula tra le lacrime, scortato dagli agenti della polizia penitenziaria che lo hanno riaccompagnato nel carcere di Marassi.