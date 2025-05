Dal terrorismo all’inchiesta Toti, Federico Manotti nominato procuratore aggiunto a Genova

Genova. Il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo Federico Manotti è stato nominato dal plenum del Csm procuratore aggiunto a Genova. Nel nuovo incarico coordinerà due fra i pool di magistrati che indagano su specifiche materie, che sono l’ambiente, il lavoro, la pubblica amministrazione, l’economia e le fasce deboli, oltre alla dda che fa capo direttamente al procuratore Nicola Piacente.

Manotti, 60 anni a giugno, come pm della Dda ha coordinato importanti inchieste sulla criminalità organizzata che hanno portato ad arresti, maxi sequestri e sentenze di condanna. In particolare diverse indagini hanno sgominato organizzazioni dedite al traffico di cocaina importata dal Sud America attraverso il porto di Genova con il coinvolgimento di lavoratori dello scalo genovese. Negli anni passati si è occupato spesso di estremismo islamico ma anche di inchieste collegate alla galassia anarchica. Per le minacce arrivate proprio dal mondo anarchico il pm è sotto scorta da molti anni. Solo un mese fa la scritta comparsa al tribunale di Massa dove il magistrato si trovava per un’udienza.

Il pm Federico Manotti insieme al collega Luca Monteverde, ha coordinato la maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria che ha portato un anno fa all’arresto, fra gli altri, dell’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e poi al patteggiamento. Il secondo filone di indagine, quello sul presunto voto di scambio con l’aggravante di aver agevolato la mafia in cambio di voti alla Lista Toti, vede una ventina di indagati e sarà chiuso nelle prossime settimane.

Manotti, recentemente, ha assunto anche un importante incarico sindacale: è stato infatti eletto dai colleghi presidente dell’Associazione nazionale magistrati della Liguria, l’organismo di rappresentanza delle toghe.