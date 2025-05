“Campo rom da 4000 posti a Sestri Ponente”, giallo sulla fake che attribuisce il progetto a Salis

Genova. E’ il 22 maggio e mancano pochi giorni alla conclusione della campagna elettorale per le Comunali. Ma sembra il 1 aprile. Perché in queste ore, su diverse chat genovesi, sta circolando una grafica che annuncia, come se fosse un progetto della candidata del centrosinistra Silvia Salis, la realizzazione di un campo rom da 4000 persone.

Sfondo blu, scritte bianche e rosse, logo del comitato Silvia Salis Sindaca, un’immagine esplicativa. A sbugiardare la fake, oltre il contenuto, è qualche imperfezione nella riproduzione della grafica, difficilmente percepibile a un occhio poco attento o poco allenato.

Il titolo è “Sestri accogliente” – un termine effettivamente utilizzato nei programmi del centrosinistra – seguito da “Nuovo progetto per un moderno campo rom”. Nei paragrafi, si parla di uno spazio che potrà ospitare “4000 rom ricollocati nel campo direttamente da paesi come Romania e Bulgaria” ricavato dall’attuale parco di Villa Rossi, “che sarà smantellato“, e sulle zone limitrofe “che dovranno essere evacuate”.

La grafica fake che sta circolando da qualche ora

Addirittura si fa cenno a fondi Ue già stanziati per il progetto e della necessità “in attesa della fine dei lavori nel 2027” che i cittadini di Sestri ospitino i rom in arrivo. Non solo. Il comunicato conclude con l’annuncio di una “tassa straordinaria di solidarietà” e con il claim “Facciamo arrivare il futuro a Sestri”.

Un contenuto talmente improbabile ed esagerato da rendere palese l’intento, nella migliore delle ipotesi, ironico. Nella peggiore, ingannevole. E’ risaputo, infatti, come spesso sui social l’occhio si fermi al titolo o all’immagine complessiva di un contenuto.

Da qualunque parte arrivi questa grafica fake – difficile scoprirlo anche provando a risalire da messaggio inoltrato a messaggio inoltrato – gli autori della bravata, potenzialmente, potrebbero ritrovarsi con una denuncia per diffamazione o sostituzione di persona.

Brusoni e Carratù: “Salis dica comunque cosa vuole fare con migranti e campi rom”

In tarda mattinata un nota di Marta Brusoni, assessora del Comune di Genova, e Andrea Carratù, presidente del Municipio I Centro Est.

“Circola un volantino col logo della candidata Salis che ipotizza l’insediamento di un grande campo Rom a Sestri Ponente. A noi poco importa che sia o meno una fake news: ci dica che cosa vuole fare con centri di accoglienza per immigrati e campi rom. Le nostre idee sono chiare, le sue? Condivide le idee di Avs? Ci dica la signora Salis cosa pensa della sua accozzaglia di centrosinistra che in Europa ha destinato 21 miliardi di euro tra il 2014 e il 2020 per i rom. Si prenda la responsabilità politica di dire che cosa vuole fare davvero a Genova con le politiche di ‘immigrazione libera’ proposte da alcuni partiti che la sostengono”.