Facility Management e impiantistica: intervista a Filippo Gorziglia CEO di Sistemi Service

Nell’attuale scenario economico, caratterizzato da sfide crescenti e da una trasformazione tecnologica continua, l’efficienza operativa e la sostenibilità sono diventate priorità assolute per aziende e industrie. Servizi avanzati di impiantistica e di facility management non rappresentano più un semplice supporto, ma una vera e propria leva strategica in grado di ottimizzare risorse, migliorare la sicurezza sul lavoro e incrementare la produttività aziendale.

In questo contesto, Sistemi Service si distingue come un protagonista affidabile e innovativo, capace di offrire soluzioni integrate e tecnologicamente avanzate per soddisfare esigenze sempre più complesse. Per approfondire il ruolo cruciale che queste attività svolgono nel panorama industriale e capire come evolveranno nel prossimo futuro, abbiamo incontrato il CEO di Sistemi Service, Filippo Gorziglia, che ci racconterà la visione, i valori e gli obiettivi strategici che guidano l’azienda verso nuovi importanti traguardi.

1. Dalla fondazione nel 2009 come azienda di impianti elettrici, Sistemi Service ha ampliato significativamente il proprio raggio d’azione. Quali sono stati i momenti chiave di questa evoluzione e quali strategie hanno guidato la diversificazione dei servizi?

La nostra evoluzione è stata guidata dalla volontà di offrire soluzioni integrate ai nostri clienti. Dopo aver consolidato la nostra esperienza nell’impiantistica elettrica, abbiamo identificato la necessità di espandere i nostri servizi per rispondere alle esigenze crescenti del mercato. Questo ci ha portato a investire in nuove competenze e tecnologie, permettendoci di offrire un’ampia gamma di servizi che vanno dalla manutenzione industriale al facility management.​

2. L’azienda opera in settori ad alta complessità come impiantistica, facility management, logistica e stampa digitale. Come riuscite a mantenere un elevato standard qualitativo in ambiti così diversi?

La chiave del nostro successo risiede nella specializzazione e nella formazione continua del nostro team. Ogni settore è gestito da professionisti con competenze specifiche, e promuoviamo una cultura aziendale orientata all’eccellenza e all’innovazione. Inoltre, adottiamo processi standardizzati e monitoriamo costantemente le performance per garantire la qualità dei nostri servizi.​

3. La certificazione ISO 45001 testimonia l’impegno per la sicurezza sul lavoro. Come viene tradotto questo impegno nella gestione quotidiana dei progetti e nella cultura aziendale?

La sicurezza è una priorità assoluta per noi. La certificazione ISO 45001 non è solo un riconoscimento formale, ma riflette il nostro impegno quotidiano nel garantire ambienti di lavoro sicuri. Implementiamo rigorosi protocolli di sicurezza, forniamo formazione continua ai nostri dipendenti e promuoviamo una cultura della prevenzione in tutta l’organizzazione.​

4. Sistemi Service ha ampliato la propria attività anche a livello internazionale. Quali sono le sfide principali nell’operare su mercati esteri e come l’azienda si prepara ad affrontarle?

L’espansione internazionale comporta sfide come la comprensione delle normative locali, le differenze culturali e la gestione logistica. Per affrontarle, collaboriamo con partner locali affidabili, investiamo nella formazione interculturale del nostro personale e adattiamo le nostre soluzioni alle specificità di ogni mercato.​

5. In un settore in continua evoluzione tecnologica, come integrate le nuove tecnologie nei vostri servizi per rimanere competitivi e rispondere alle esigenze dei clienti?

Siamo costantemente alla ricerca di innovazioni tecnologiche che possano migliorare i nostri servizi. Collaboriamo con fornitori di tecnologia all’avanguardia, partecipiamo a fiere di settore e investiamo in ricerca e sviluppo. Questo ci permette di offrire soluzioni moderne e efficienti ai nostri clienti.​

6. La sostenibilità è un tema sempre più centrale. Quali iniziative ha intrapreso Sistemi Service per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività?

Abbiamo adottato diverse iniziative per promuovere la sostenibilità, tra cui l’utilizzo di materiali ecocompatibili, l’ottimizzazione dei processi per ridurre gli sprechi e l’implementazione di sistemi energetici efficienti. Inoltre, sensibilizziamo i nostri dipendenti sull’importanza della responsabilità ambientale.​

7. Il sito menziona un team giovane e dinamico. Quali politiche adottate per attrarre, formare e trattenere i talenti in un settore tecnico come il vostro?

Crediamo nel valore delle persone e investiamo nel loro sviluppo professionale. Offriamo programmi di formazione continua, opportunità di crescita interna e un ambiente di lavoro stimolante. Inoltre, promuoviamo una cultura aziendale inclusiva e meritocratica per attrarre e trattenere i migliori talenti.​

8. Collaborate con grandi clienti come Siemens e Fincantieri. Come gestite progetti complessi con partner di questa portata e quali sono le aspettative reciproche?

La collaborazione con grandi clienti richiede un alto livello di professionalità e flessibilità. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner per comprendere le loro esigenze specifiche e adattare le nostre soluzioni di conseguenza. La comunicazione trasparente e la puntualità nell’esecuzione sono fondamentali per soddisfare le aspettative reciproche.​

9. La digitalizzazione sta trasformando anche il settore dell’impiantistica e dei servizi. Qual è la vostra visione sull’Industria 4.0 e come Sistemi Service si sta adattando a questa trasformazione?

L’Industria 4.0 rappresenta un’opportunità per migliorare l’efficienza e la qualità dei nostri servizi. Stiamo integrando tecnologie digitali nei nostri processi, come l’Internet of Things (IoT) e l’analisi dei dati, per monitorare e ottimizzare le performance degli impianti. Questo ci consente di offrire soluzioni più intelligenti e proattive ai nostri clienti.​

10. Guardando al futuro, quali sono gli obiettivi strategici di Sistemi Service per i prossimi cinque anni e quali nuovi mercati o servizi intendete esplorare?

Nei prossimi cinque anni, puntiamo a consolidare la nostra presenza nei mercati esistenti e ad espanderci in nuovi settori ad alto potenziale. Stiamo esplorando opportunità nel campo delle energie rinnovabili e dei servizi digitali avanzati. Il nostro obiettivo è continuare a innovare e a fornire soluzioni sostenibili e all’avanguardia ai nostri clienti.​