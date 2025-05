Evase dai domiciliari per venire a Genova: Fabrizio Corona condannato a un anno di carcere

Genova. Il giudice del tribunale di Genova Massimo Deplano ha condannato a un anno di carcere l’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona per evasione. Si tratta solo di una delle delle ultime delle numerosissime vicende giudiziarie che vedono coinvolto l’ex paparazzo.

La vicenda risale all’ottobre del 2021. Corona, che si trovava ai domiciliari, aveva ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Milano un permesso per andare a Roma – per partecipare alla trasmissione tv ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti.

Corona tuttavia, anziché andare diretto nella capitale partendo a mezzanotte come prevedeva il suo permesso, aveva approfittato della libera uscita per fare una deviazione a Genova e incontrare un gruppo di amici. Ma quella sera aveva avuto la sfortuna di incrociare un gruppo di militari della guardia di finanza che stavano effettuando un controllo proprio nel locale dove Corona stava passando la serata. I finanzieri quindi hanno accertato che non solo aveva fatto una deviazione non prevista dal permesso, ma anche che era partito anche molto prima dell’orario previsto dall’autorizzazione.

Da cui la denuncia. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ne aveva chiesto l’arresto, ma il tribunale non lo aveva concesso. Il processo è cominciato a febbraio e si è concluso oggi. Una condanna a un anno di reclusione prevede la possibilità della sospensione condizionale della pena, ma visti i precedenti e la recidiva specifica infraquinquennale, nel caso di Corona non può essere concessa. Quando la sentenza (dopo appello e Cassazione) passerà in giudicato l’ex fotografo dei vip dovrà sperare nell’affidamento in prova per evitare il carcere.

Il primo arresto di Fabrizio Corona risale al 13 marzo 2007. L’accusa era di associazione a delinquere finalizzata all’estorsione. Per quella vicenda nota come ‘Vallettopoli’ e per altri reati commessi successivamente (tra cui corruzione, estorsione, spaccio di soldi falsi, bancarotta).era stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 13 anni e 2 mesi di reclusione per reati continuati. Nel 2022 aveva ottenuto l’affidamento terapeutico in comunità per disintossicarsi e a settembre 2024 ha finito di scontare la pena. Ma su di lui pesano altre denunce e processi in corso per svariati reati come danneggiamento, resistenza e altre evasioni dai domiciliari.