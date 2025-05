Elezioni comunali Genova, i primi exit poll: Salis in vantaggio

Genova. Diffusi i primi exit poll per le elezioni comunali, e la candidata del centrosinistra Silvia Salis sembra essere in vantaggio rispetto al candidato di centrodestra Pietro Piciocchi.

Secondo Opinio per Rainews Pietro Piciocchi è tra il 38 e il 42%, mentre Silvia Salis è tra il 53 e il 57%. Le urne si sono chiuse alle 15, dopo una giornata e mezza di voto. Antonella Marras, candidata per Sinistra Alternativa, e Mattia Crucioli, sono entrambi tra lo 0,25% e il 2,5%.

Alle elezioni regionali dell’ottobre 2024 i primi exit poll avevano dato Marco Bucci, candidato del centrodestra, tra il 46% e il 50%, e il candidato del centronistra Andrea Orlando dietro di un punto, tra il 45% e il 49%.

Entrambi i candidati hanno deciso di seguire lo spoglio a casa, per poi arrivare ai rispettivi point, praticamente adiacenti, soltanto quando la situazione sarà più definita. Il point di Piciocchi è in via Ceccardi, quello di Salis in via Carducci.

I due candidati hanno votato entrambi domenica mattina, Piciocchi nel seggio di via Amarena, a San Fruttuoso, Salis in quello dellascuola primaria Da Verrazzano di via Gianelli, vicino ai giardini di Quinto.