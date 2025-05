Ex Ilva, il blocco a Taranto fa tremare Cornigliano: i sindacati tornano a parlare di forno elettrico

Genova. Il sequestro dell’altoforno numero 1 all’ex Ilva di Taranto, dopo l’incidente della settimana scorsa, azzoppa l’intera produzione del gruppo siderurgico, fa scattare la cassa integrazione per 1000 lavoratori in più rispetto ai 3000 che già usufruiscono degli ammortizzatori sociali su scala nazionale, e fa crescere l’ansia nei cinque stabilimenti del resto del Paese. Cornigliano compreso.

Oggi Genova, Novi Ligure, Racconigi, Marghera e Salerno si trovano a lavorare, per un periodo che non è ancora definito, il materiale in arrivo da un solo altoforno tarantino. I sindacati vedono nubi all’orizzonte: “Questa situazione è la più grave che ci troviamo ad affrontare da qualche anno a questa parte – dice Stefano Bonazzi, segretario della Fiom Cgil di Genova – il blocco di Taranto si farà sentire a Genova nel giro di qualche giorno, ma quello che preoccupa è l’incertezza totale sia sui tempi di ripartenza sia sull’eventualità che a Taranto possa essere rimesso in moto l’afo 2, per cui però servono investimenti da parte del governo”.

L’aumento della cassa integrazione per il sequestro in Puglia – 1000 lavoratori in più – ha una ricaduta diretta anche su Genova, dove, pur all’interno dei limiti stabiliti dal massimale, la cassa interesserà il doppio dei lavoratori che attualmente ne beneficiano.

“Bisogna ragionare su due aspetti – aggiunge spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria – il primo riguarda la cassa integrazione esistente, che dovrà continuare a dare una copertura immediata rispetto all’emergenza che si è venuta a creare, e vogliamo sapere la tempistica rispetto a questa situazione”.

“E poi ci aspettiamo dal Governo una convocazione per capire come sta procedendo la trattativa con Baku Steel e il governo e soprattutto quali sono le soluzioni per l’Aia, autorizzazione integrata ambientale”, conclude Venzano di Fim Cisl.

Il fermo all’ex Ilva in Puglia, peraltro, mette a rischio anche la trattativa sulla cessione del gruppo agli azeri di Baku Steel, processo già tutt’altro che semplice, e che – di fronte all’ipotesi di una produzione decimata di due terzi – potrebbe anche fare un passo indietro.

A Genova, in questo quadro di incertezza, si ritorna a parlare della possibilità di rendere autonoma, o quasi, la produzione di Cornigliano e quindi i sindacati ripropongono l’idea di forno elettrico, presa in considerazione, in un recente passato, sia dagli enti locali sia dai commissari ex Ilva.

“Oggi la situazione è emergenziale e servono soluzioni immediate ma in un medio lungo periodo è necessario tornare a parlare, e concretamente – dice Bonazzi della Fiom – dell’installazione di un forno elettrico a Genova, un impianto con le caratteristiche di innovazione che lo rendano ambientalmente compatibile e garantisca volumi produttivi adeguati per il Nord, d’altronde le aree industriali di Cornigliano sono vincolate dall’accordo di programma all’utilizzo siderurgico. Ci piacerebbe che questo tema entrasse al centro della campagna elettorale e ci piacerebbe sapere cosa ne pensano i candidati sindaci“.

Antonio Apa, segretario Uilm Liguria, mette una condizione: “Il forno elettrico a Genova è un’opzione ma l’unitarietà del gruppo deve restare in primo piano, ma certo un forno elettrico permetterebbe di mantenere livelli produttivi alti in attesa della decarbonizzazione di Taranto”.

A far preoccupare sindacati, lavoratori e territori, però, anche le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: “Più che le trattative in corso l’incidente può compromettere la ripresa degli stabilimenti e l’occupazione. Verosimilmente l’impianto è del tutto compromesso“, ha detto.

“Si è intervenuti troppo tardi, rispetto a quanto era stato richiesto sulla base di chiare perizie tecniche, bisognava farlo entro 48 ore e purtroppo non hanno avuto l’autorizzazione a farlo – ha spiegato il ministro – È un danno notevole che avrà inevitabilmente immediate ripercussioni sull’occupazione”.