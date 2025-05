Nuovo impianto di trasferenza dei rifiuti, la protesta dei residenti di Fegino e Borzoli: “Pronti alla mobilitazione”

Genova. “Da organi di stampa apprendiamo che in questi giorni, presso gli uffici tecnici di Regione Liguria, è stato depositato il progetto datato 2022, di riqualificazione dell’ex stabilimento Dufour di Amiu in Corso Perrone 124, già oggi operativo per la raccolta di alcune frazioni di rifiuti differenziati come legno, ingombranti e Raee, e di parte di rifiuto organico per altro in cassoni aperti, banchetto per numerosi gabbiani, di un impianto di trasferenza multifrazione che possa gestire anche l’indifferenziata per svolgere il ruolo di “centrale di smistamento” dei rifiuti, indifferenziati o no, destinati ad essere poi trasportati fuori regione. Vorremmo ricordare che questo quartiere è già sottoposto a numerose servitù che da tempo vengono denunciate dagli abitanti e dallo scrivente comitato spontaneo cittadini Borzoli e Fegino, che hanno un impatto importante sulla qualità della vita delle persone e soprattutto non è mai stato oggetto di un serio monitoraggio ambientale e sulle ricadute che queste hanno sulla salute delle persone“.

Con queste parole inizia il comunicato stampa del Comitato spontaneo cittadini Borzoli e Fegino che in queste ore commenta la notizia, uscita in anteprima su Genova24, del progetto di Amiu di intervenire sull’impianto dell’ex Dofour di Fegino per realizzare una nuova stazione di trasferenza dei rifiuti..

“Essendo il sindaco – continua la nota stampa – il primo responsabile della salute dei cittadini, ricordiamo che qui insiste un deposito di idrocarburi, Iplom, che è azienda a rischio incidente rilevante, industria insalubre di prima classe, assoggettata alla normativa Seveso III che imporrebbe, oltre alla conoscenza del piano di emergenza esterno da parte della cittadinanza, anche l’analisi dello stato di salute delle persone che, per altro, sono esposte alle emissioni di idrocarburi, oltre a quelle di una via altamente trafficata, della presenza di cantierizzazioni per i lavori dell’ultimo miglio terzo valico-nodo ferroviario ormai decennali, di aziende della logistica, dello stesso impianto di Amiu”.

“Proprio di fronte allo stesso, ricordiamo, è stato trasferito l’intero plesso scolastico del comprensivo di Borzoli di Via F.lli di Coronata – sottolinea il comitato – assoggettato a lavori di ristrutturazione molto impegnativi, che ad oggi, non si sa se e quando saranno ultimati e se e quando la nostra scuola potrà ritornare nel sito originale a Borzoli, unica soluzione voluta dall’intero quartiere. Riteniamo che questo progetto, di cui come al solito, chi vive e lavora in questo quartiere, non era stato informato, sia inaccettabile per il quartiere e per tutti i giovani che frequentano, in area ex Leonardo, la scuola già in evidente difficoltà. Sottolineiamo che, anche in merito ai lavori della scuola, così come a quelli dell’adeguamento del rio Fegino, da oltre un anno, tutti noi stiamo aspettando che l’amministrazione uscente ( Bucci-Piciocchi) convocasse una assemblea pubblica, per confrontarsi sulle tante problematiche e relativi impatti che il quartiere dovrà subire e subisce”.

“Come siamo abituati a fare resteremo in attesa di avere notizie in merito dall’amministrazione rispetto a quanto, incredibilmente, dobbiamo leggere dagli organi di stampa – concludono i cittadini di Fegino e Borzoli – ma siamo pronti a mobilitarci per contrastare quello che a noi sembra essere l’ennesimo progetto che ci considera solo effetti collaterali di poca importanza e non persone, che hanno diritto ad avere una dignitosa e decente qualità della vita e tutela della salute e sicurezza. Riceviamo gradita adesione e solidarietà dal Comitato liberi cittadini di Certosa, che ringraziamo”.