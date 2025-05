Domenica ultimo giorno di Euroflora, la premiazione dei concorsi e la consegna delle piante

Genova. Sarà un momento di festa per gli espositori la premiazione dei vincitori dei 254 concorsi e la consegna degli attestati di partecipazione di Euroflora in programma domani alle 15 nell’Arena Leccio in piazzale Kennedy.

L’organizzazione di Euroflora offrirà le piante donate dagli espositori, “un gesto di condivisione e cura per il nostro ambiente coerente con lo spirito della manifestazione”, si legge in una nota.

La distribuzione avverrà in ordine di priorità, al primo posto i Comuni liguri, al secondo i municipi di Genova, poi le scuole, gli ospedali e gli istituti sanitari in genere, infine enti e associazioni del terzo settore. Non è prevista la consegna di piantine a privati cittadini.

OGGI LA VISITA DEL SENATORE GASPARRI

Lunga e accurata visita oggi a Euroflora del capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri. Accommpagnato dai vertici locali di Forza Italia, ha iniziato la visita dallo spazio del Comune di Rapallo in area Kennedy per poi soffermarsi nel Palasport. “Sono positivamente colpito dall’area del Waterfront, un teatro ideale per grandi eventi come Euroflora, manifestazione che rappresenta una vera eccellenza per il Paese. Realizzare manifestazioni di questa importanza in un territorio stretto tra montagna e mare rappresenta per Genova una conquista”, ha detto.

PROGRAMMA DOMENICA 4 MAGGIO

Ore 10:00-12:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: “Il Parco dell’uomo” con il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibile Parco 5 Terre, alla scoperta del paesaggio culturale e della biodiversità (Relatori Stefano Amoroso, Filippo Bordoni, Liliano Pupillo)

Ore 10:30-11:30 Arena Leccio: Il Roseto di Murta presenta il progetto “La via delle rose”

Ore 11:30-12:00 MSC Arena Ulivo: Riviera Music Entertainment presenta Elettrika genere synth

Ore 11:30-14:30 Arena Tamerice: Collettiva Fioristi Liguri – Composizioni con e su struttura con con Francesco Bannini

Ore 12:00-13:00 Arena Leccio: Waterbound – Electric Folk (quartetto voce, violino, contrabbasso, chitarra)

Ore 14:00-16:00 Arena Roverella: Spettacolo di musica classica e sinfonica a cura del Comune di Zoagli

Ore 14:00-17:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: “Il Parco dell’uomo” con il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibile Parco 5 Terre, alla scoperta del paesaggio culturale e della biodiversità (Relatori Stefano Amoroso, Filippo Bordoni, Liliano Pupillo)

Ore 15:00-18:00 Arena Tamerice: Collettiva Fioristi Liguri – Dimostrazioni floreali

Ore 15:00-19:00 Arena Leccio: Premiazioni

Ore 15:30-16:00 MSC Arena Ulivo: Riviera Music Entertainment presenta Elettrika genere synth pop