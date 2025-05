Escursionisti feriti, incendi e un’anziana colta da malore: il primo maggio dei soccorritori

Genova. Non è mancato il lavoro nel giorno della festa dei lavoratori per i soccorritori dei vigili del fuoco e del 118 e per i volontari delle pubbliche assistenze impegnati in diversi interventi.

Il primo intorno all’ora di pranzo quando un’escursionista di 75 anni è caduta su un sentiero oggi, intorno all’ora di pranzo nel parco di Portofino, procurandosi una distorsione a una caviglia. L’anziana è stata verricellata e trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Genova. Per le ricerche e i soccorsi, oltre all’elicottero, sono stati mobilitati anche i volontari del soccorso alpino, ma il loro intervento non è stato poi necessario e le squadre sono rientrate.

Una richiesta di soccorso ai vigili del fuoco è arrivata nel pomeriggio nel ponente genovese nella zona del monte Rama. Ma quando i vigili del fuoco mobilitati in forze avevano quasi raggiunto la zona, gli escursionisti hanno avvisato che si sono spostati autonomamente. L’auspicio è che possano arrivare all’auto prima dell’arrivo del buio e che quindi non sia necessario un nuovo intervento.

Sempre l’elicottero è intervenuto nel primo pomeriggio a Neirone in Val Fontanabuona, per trasportare in ospedale in codice rosso una donna di 77 anni colta da un malore.

I vigili del fuoco sono intervenuti poi per due incendi, quello di un balcone in via 2 Dicembre, dove fra l’altro una ragazzina è stata portata in ospedale per aver inalato del fumo e per l’incendio di una baracca a Chiavari