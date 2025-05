Elezioni, i sindacati accolgono Silvia Salis: “Bene, ora fase nuova: servono i cambiamenti”

Genova. “Complimenti per l’ottimo risultato alla neo eletta Sindaca di Genova Silvia Salis alla quale vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Alla Sindaca spetta un compito non facile, quello di riportare dignità, qualità del lavoro e dello sviluppo ad essere le priorità della città”. Questo il commento di Igor Magni Segretario Generale della Camera del Lavoro e del Segretario Generale Cgil Liguria Maurizio Calà alla luce dei risultati elettorali.

“Per la Cgil a Genova sono tante le carenze da colmare, sociali, infrastrutturali e il lavoro è sempre più precario e mal pagato. Sono condizioni che non permettono ai giovani di restare e che condannano la città all’immobilismo – si legge nella nota – La sfida è quella di uscire dalla stagnazione economica attraverso la costruzione di una regia per lo sviluppo che guardi a una ritrovata propensione industriale, soprattutto traguardandola all’alta tecnologia, all’energia e alle politiche di sviluppo sostenibile. Occorre creare buon lavoro di qualità che da un lato consolidi l’esistente, a partire dalla portualità, e dall’altro sia in grado di fare sistema con tutti i settori economici e produttivi del territorio – commenta Magni che conclude – Serve finalmente un cambio di passo che guardi al futuro e all’interesse collettivo dove le persone si sentano realmente coinvolte”.

“Congratulazioni alla neo sindaca di Genova Silvia Salis che ha vinto le elezioni amministrative del capoluogo ligure con un ampio consenso. Invitiamo fin da subito la nuova sindaca ad individuare i tavoli di confronto con il sindacato affinché lavoro, welfare e sviluppo possano davvero cambiare il volto di Genova”, aggiunge Riccardo Serri, segretario generale Uil Liguria.

“Augurando un buon lavoro alla sindaca e alla sua futura squadra, ricordiamo l’impegno che la Uil Liguria ha chiesto nel corso dell’incontro che si è svolto nel mese di aprile presso la nostra sede: concretezza, condivisione, visione per una Genova che sappia parlare ai cittadini, ai lavoratori, ai giovani, agli anziani e alle persone fragili. Questo attraverso una grande azione politica di coesione sociale. Agire subito sulle infrastrutture sociali, citate dalla sindaca di Genova in campagna elettorale, è necessario quanto lungimirante”.

“Rivolgiamo, a nome della CISL, le più sincere congratulazioni alla nuova Sindaca Silvia Salis e alla squadra che sarà chiamata a governare la città, augurando buon lavoro in una fase particolarmente delicata e decisiva per Genova e i suoi cittadini. Dalla nuova amministrazione ci aspettiamo un confronto costante, rispettoso e concreto con le parti sociali, partecipato, senza lenti ideologiche, nel concreto interesse dei genovesi. Le scelte che attendono la futura Giunta non possono prescindere dal coinvolgimento del mondo del lavoro, a partire dalle grandi opere già avviate o in fase di partenza: la Diga Foranea, la Gronda, il tunnel subportuale, il ribaltamento a mare di Fincantieri. Genova deve uscire dall’isolamento infrastrutturale per evitare un declino che non possiamo permetterci. Siamo certi che la Sindaca Salis porrà massima attenzione anche ai dossier industriali aperti, come la crisi dell’Ilva, che mettono a rischio occupazione e futuro produttivo. La città ha bisogno di politiche industriali solide, capaci di valorizzare le sue eccellenze e di attrarre nuovi investimenti. Chiediamo inoltre un impegno forte sulla sanità, sul sostegno alle fasce più deboli e sulla capacità di rendere Genova una città attrattiva per i giovani, offrendo opportunità di lavoro, formazione e qualità della vita. La CISL è pronta a fare la sua parte, con responsabilità e determinazione”, spiega Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria e Marco Granara, responsabile AST Cisl Genova.