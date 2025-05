Municipi: le interviste ad Angelo Guidi e Fabrizio Ivaldi, candidati presidente per la Bassa Valbisagno

Genova. Non solo candidati sindaci: alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio i genovesi saranno chiamati al voto anche per eleggere i nuovi presidenti dei nove Municipi cittadini e la relativa composizione dei consigli municipali. Genova24 ha deciso di dare spazio anche ai candidati presidenti, in uno speciale in cui abbiamo messo a confronto sugli stessi temi i rappresentanti di centrodestra e di centrosinistra per capire meglio il programma messo a punto per amministrare il territorio.

Nel municipio Bassa Valbisagno la sfida – in ordine alfabetico – è tra Angelo Guidi, presidente uscente ricandidato con la coalizione di centrodestra, e Fabrizio Ivaldi, capogruppo uscente del Pd già assessore nella precedente giunta guidata da Massimo Ferrante. Sul tavolo i temi caldi del trasporto pubblico, dallo Skymetro agli assi di forza, ma anche le questioni urbanistiche irrisolte nell’area pianeggiante di San Fruttuoso e in quella collinare di Quezzi.

Angelo Guidi: gli highlight

Skymetro. Guidi si conferma “fortemente favorevole” alla metropolitana sopraelevata che, pur avendo un notevole impatto urbanistico su una parte di San Fruttuoso e Marassi, “serve allo sviluppo della vallata e va a ridurre i carichi di traffico automobilistico”. Punta il dito contro la coalizione di centrosinistra in cui alcuni si dicono contrari solo “per accettare un compromesso con gli altri”.

Assi di forza. Dal candidato del centrodestra disponibilità a rivedere il progetto, ma no al “terrorismo mediatico” di chi punta il dito sul “taglio delle linee collinari”. Porte aperte al confronto coi cittadini su temi come lo spostamento del mercato rionale di via Tortosa o l’assetto complessivo dei bus, senza però mettere in discussione il capolinea di piazza Galileo Ferraris.

Aree ferroviarie di Terralba. Tra le idee di Guidi ci sono spazi per l’università, attività sportive e usi che seguano la possibile vocazione turistica di un quartiere strategico per la vicinanza al centro. La premessa è che quell’area è ancora in capo alle ferrovie con “un impianto molto importante, il centro di manutenzione di tutti i treni regionali della Liguria, quindi un buon insediamento produttivo di qualità”.

Ex Onpi di Quezzi. Sì al progetto di trasformare l’ex casa di riposo in una residenza per studenti, secondo l’accordo preliminare tra il Comune e la società pubblica Invimit. “Più si lascia più passare il tempo, più la struttura fisica viene degradata, perché ormai è in condizioni pessime”, è il monito di Guidi che mette in guardia anche sulle “complessità logistiche” dell’immobile.

Fabrizio Ivaldi: gli highlight

Skymetro. “Un progetto sbagliato” secondo il candidato della coalizione progressista, anche perché la metropolitana sopraelevata “passerà all’altezza del terzo piano dei palazzi”. Sì a un “trasporto rapido su rotaia” per la Valbisagno, con un sistema da individuare insieme al ministero dopo l’eventuale vittoria alle elezioni, funzionale alle esigenze di chi abita nella media valle, ma anche ai residenti di Marassi e San Fruttuoso.

Assi di forza. Anche questo, secondo Ivaldi, è un progetto sbagliato: “Noi siamo contrari al taglio del percorso delle linee collinari perché riteniamo che i quartieri Biscione e Quezzi debbano continuare ad avere un collegamento diretto con il centro”. Anzi, rilancia: “Cercheremo di prolungare il 47 verso il centro”. L’unico punto che salverebbe è l’asse protetto in corso Sardegna, a patto di trovare soluzioni alternative per i parcheggi.

Aree ferroviarie di Terralba. La priorità per il candidato del centrosinistra è prolungare la metropolitana che “è sempre ferma a Brignole”. Quindi, dopo la dismissione delle attività ferroviarie, l’idea è quella di “un parco urbano” o comunque “spazi destinati ai cittadini”. No invece allo spostamento del Firpo-Buonarroti per fare spazio allo Skymetro a Marassi.

Ex Onpi di Quezzi. Ivaldi ricorda che ai tempi della giunta Ferrante quel parco “lo avevamo riqualificato, mentre adesso versa in uno stato di abbandono”. Il progetto dello studentato non trova contrario il candidato: “Ovvio che ci vogliono i finanziamenti, ma una cosa è sicura: non possiamo permetterci di lasciare quell’area nello stato in cui si trova ora”.