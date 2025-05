Elezioni comunali, municipi al centrosinistra 7 a 2: al centrodestra restano Levante e Medio Levante

Genova. Dopo la vittoria netta di Silvia Salis per la corsa a Palazzo Tursi, le operazioni di scrutinio ora si concentrano sui municipi dove di fatto, però, si riflette la netta vittoria della coalizione del centrosinistra. Un voto che sancisce anche la virata netta sul bipolarismo, con nessuno dei candidati minori tra gli eletti nei vari “parlamentini”

Sono infatti sette i municipi conquistati (o riconfermati) dal centrosinistra: tutti ad esclusione di Medio Levante e Levante, che si confermano vere e proprie roccaforti del centrodestra. Alle ore 22.20, l’ora in cui scriviamo, nel municipio VIII, con 50 sezioni scrutinate su 66 la presidente uscente Anna Palmieri va verso la riconferma con 54.4% contro i 43.7 di Angiola Bavoso. Nel Municipio IX, Levante, situazione simile: Federico Bogliolo, presidente uscente, si riconferma candidato vincente con un 49.5% contro Giovanni Calisi che si ferma 46.3% (alle 22 67 sezioni su 72 scrutinate).

La Valbisagno torna “rossa”: nel Municipio III Bassa Valbisagno il candidato di centrosinistra Fabrizio Ivaldi arriva al 52.8% contro il 42.9% dell’uscente AngeloGuidi (77 sezioni scrutinate su 85), mentre in Media Valbisagno stravince Lorenzo Passadore con il 52.6% che batte il presidente uscente Maurizio Uremassi con il 43.5% (62 sezioni scrutinate su 63).

Vittorie schiaccianti del centrosinistra anche negli altri municipi cittadini. Nel Centro Est Simona Cosso (Avs) con il 55,81% supera la candidata di Fratelli d’Italia Federica Cavalleri, riportando il centro storico in mano alla sinistra (per anni era stato governato dalla Lega).

Anche Ponente e Medio Ponente tornano al centrosinistra dopo la parentesi del periodo Bucci. Il nuovo presidente del municipio Ponente è Matteo Frulio (Pd) con il 57,60% contro il 38,76% di Lorella Fontana (Lega). Il Medio Ponente viene vinto dal M5s, grazie a Fabio Ceraudo (58,97%) che supera Nunzio Rondoni, il candidato presidente di Forza Italia, che si ferma al 37,13%.

Nel Centro Ovest, dove probabilmente ha influito molto il tema dei depositi chimici, conferma per Michele Colnaghi (M5s) che resta presidente superando con il 58,49% delle preferenze Davide Rossi (37,56) della Lega. Anche la Valpolcevera resta “rossa”. Michele Versace con il 59,91% diventa presidente in continuità con il precedente, Federico Romeo, vincendo su Giorgia Mannu (Vince Genova, ex Pd) che si ferma al 35,90%.