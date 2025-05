Genova. Pietro Piciocchi ha chiamato Silvia Salis per congratularsi per la vittoria: quando mancavano ancora metà sezioni da scrutinare, intorno alle 18, il candidato del centrodestra ha telefonato all’avversaria, di fatto riconoscendo la sua vittoria alle elezioni comunali.

E’ stata una telefonata molto breve e cortese in cui Piciocchi le ha detto che “è stata una vittoria con grandi numeri” e le ha fatto i complimenti con l’augurio di buon lavoro. Salis, dal canto suo, ha poi dichiarato che “è stata una telefonata molto formale, è stata una campagna elettorale che non ho apprezzato per niente dal punto di vista personale, è stata una chiamata molto formale in cui ci siamo detti che poi ci vedremo per il passaggio di consegne”.

Poco prima delle 18 al point elettorale di Piciocchi era già arrivato Matteo Campora, campaing manager del candidato di centrodestra e consigliere regionale di Vince Liguria , che aveva ammesso la sconfitta: “I dati ci dicono in maniera abbastanza chiara che Salis sarà la nuova sindaca di Genova. Prendiamo atto dei dati e rispettiamo l’esito delle elezioni e soprattutto il voto dei cittadini genovesi”.

Silvia Salis sindaca: gli exit poll e le proiezioni

La direzione presa da questa tornata elettorale si era intuita già dopo gli exit poll di Opinio per Rainews: il primo, diffuso poco dopo le 15.30, dava Pietro Piciocchi è tra il 38 e il 42%, Silvia Salis tra il 53 e il 57%.

Il secondo exit poll di Opinio è stato invece diffuso alle 16.15, ed era quello che copriva il campione definitivo: Salis “scendeva” tra il 51 al 55%, restando in netto vantaggio, mentre Pietro Piciocchi restava tra il 38 e il 42%.

Anche le proiezioni avevano confermato la vittoria di Salis al primo turno. La seconda, in particolare, vedeva la candidata del centrosinistra Silvia Salis vittoriosa al primo turno con il 53,5%, mentre il candidato di centrodestra Pietro Piciocchi si fermava al 41,4%.

Fuori dalla sala rossa Mattia Crucioli, candidato di Uniti per la Costutizione, al 2,8%, e Antonella Marras, candidata per Sinistra Alternativa, con 1,6%.