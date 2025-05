Comunali, la candidata sindaca Raffaella Gualco presenta la lista: tutti i candidati

Genova. Anche Raffaella Gualco, candidata sindaca per le prossime elezioni comunali di Genova, presenta ufficialmente la lista Genova Unita, che la sosterrà nella corsa a Palazzo Tursi.

A guidare la squadra come capolista sarà Aristide Fausto Massardo, ingegnere e docente universitario. Il coordinamento della lista è affidato a Gianluca Chiaramonte, con un’esperienza politica maturata in oltre quindici anni di impegno attivo e in passato esponente del Partito Democratico.

Trenta candidati e candidate di tutte le età e provenienti da contesti con esperienze nel tessuto sociale, culturale e professionale genovese che portano avanti un progetto civico inclusivo, trasparente e aperto “a chi crede in una politica nuova, lontana dalle logiche dei partiti tradizionali”.

“Genova Unita è una lista che nasce dalla società civile, ed è l’unica vera alternativa sia alla destra sia alla pseudo sinistra di questa città – ha detto Gualco – È una squadra che unisce competenze, entusiasmo e radicamento nei quartieri. Rappresenta la città reale, fatta di persone che sanno porsi in ascolto, vivono i problemi quotidiani e che vogliono contribuire in modo concreto alla rinascita della città. Insieme possiamo costruire una città più giusta, moderna solidale”.

I candidati della lista Genova Unita