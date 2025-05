Comunali, ecco i candidati di Orgoglio Genova: “Siamo l’unica lista civica di respiro nazionale”

Genova. Se Vince Genova è stata presentata come “l’unica vera lista civica”, l’altra formazione non partitica nella compagine schierata con Pietro Piciocchi alle comunali rivendica di essere “l’unica lista civica di respiro nazionale”. A usare queste parole è Ilaria Cavo, parlamentare di Noi Moderati e candidata vicesindaca di Genova, oggi affiancata dal leader nazionale Maurizio Lupi alla presentazione organizzata al point di via Ceccardi. Una lista composita anche nel nome: quello del partito in cui era confluito anche Giovanni Toti compare nella parte alta del logo, tutto blu, ma a campeggiare è la scritta Bucci accompagnata dalla dicitura originaria Orgoglio Genova in basso.

“Non mi sembra ci sia un modo diverso di definirla – spiega l’ex assessora totiana -. Tante persone che sono candidate arrivano dal mondo civico, ma ha anche una rappresentatività del mio partito, che a livello nazionale e in altre campagne elettorali ha federato il mondo civico. I candidati hanno dai 19 ai settant’anni, abbiamo tantissime professioni, abbiamo una donna che sta per partorire e persone che sono già in pensione. Credo che questo dia l’idea della varietà, ma anche della possibilità che ha questa lista di interpretare tutta la società e di andare a fare un grande lavoro sul territorio di ascolto e di sintesi”.

“Sì, c’è il mio nome, sono contento di questo e sono orgoglioso, infatti si chiama Orgoglio Genova dopo il grande successo di Orgoglio Liguria alle regionali – commenta Bucci -. Vogliamo che Genova continui il suo percorso di crescita”. In caso di sconfitta, però, il governatore si troverebbe a gestire una Regione di colore politico opposto rispetto al capoluogo: “L’amministratore deve amministrare indipendentemente dal segno politico. Anch’io ho amministrato Genova con il governo dalla parte opposta, per cui bisogna essere in grado di farlo. Ci vuole però onestà intellettuale per dire che, se siamo tutti allineati con la stessa visione di città e di regione, le cose avvengono più facilmente. È quello che è successo ad esempio durante la ricostruzione del ponte San Giorgio”.

Quello che manca è proprio il nome di Piciocchi. “Questa è una scelta che ha fatto la lista – risponde sul punto il candidato sindaco -. Non mi sento assolutamente sminuito perché parto dal presupposto che con Marco Bucci ha lavorato lavorato bene in questi anni e voglio continuare a lavorarci. C’è una comune visione. Poi ci sono sicuramente caratteristiche diverse nel nostro modo di porci, però la sostanza è che vogliamo costruire insieme la città e abbiamo un progetto condiviso”.

Poi rinfocola le polemiche degli ultimi giorni: “In Italia ci sono tante esperienze di amministrazioni di segno opposto, questo è vero, però forse in Italia non ci sono tanti candidati sindaci che danno del bulletto al presidente della Regione, che gli mettono la mano addosso come abbiamo visto all’aeroporto, che giustificano i fischi che vengono rivolti al presidente della Regione e al vicesindaco reggente il 25 aprile e che hanno l’ardire di dire che le nomine che farà da sindaco in enti e partecipate saranno tutte nomine della propria area politica. La città non può permettersi una nuova stagione conflittuale”.

“Come sempre si vota per il sindaco della propria città e si deve giudicare le cose che sono state fatte – dice Lupi -. In questi anni con il governo di centrodestra Genova è cambiata radicalmente, è tornata ad essere protagonista non solo qui in Liguria, ma in tutta Italia. L’attenzione di Noi Moderati a un’idea di concretezza, di serietà, di responsabilità, all’interesse concreto: è questo che bisogna scegliere quando si va a votare per Genova. Io credo che i genovesi sceglieranno la continuità, ma la cosa poi ancora più importante è capire come per vincere occorre un contributo determinante di Noi Moderati. il fatto che Ilaria Cavo sia sceso in campo per noi è un orgoglio assolutamente fondamentale”.

La lista

• Andreol Luca, età 34 anni, Medico e Consigliere municipio VIII.

• Arza Cristiana, 58 anni, Responsabile dell’Ufficio Pianificazione Strategica

• Baccarelli Maria Carla, 44 anni, infermiera presso pronto soccorso Villa Scassi

• Barreca Andrea, età 42 anni, dipendente con personale ATA della fondazione Urban Lab Genova International School e Assessore municipio III.

• Benavides Rosa Isabel, 48 anni, autista di autobus presso Gruppo Stat Turisimo

• Bergitto Edoardo, età 22 anni, Odontotecnico e aiuto istruttore FIV al circolo nautico di Sturla.

• Bersezio Stefano, età 62 anni, agente immobiliare presso agenzia Ferrari.

• Buluggiu Giovanna, 74 anni, medico responsabile struttura per anziani a Camogli, ambulatorio di senologia all’ordine di Malta, studio privato medicina non tradizionale e senologia

• Buongiorno Benedetto, età 67 anni, guardia di finanza/consulente.

• Campaniello Luciana, 61 anni, Titolare di proprio studio dal 1994 svolgendo attività professionale sia da Avvocato che da Consulente del Lavoro. Componente effettivo del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova.

• Cavo Ilaria, 52 anni, deputata della repubblica italiana dal 30 settembre 2022 ad oggi

• Cosso Stefania, anni 36, Sales Consultant Public Sector per una multinazionale nel settore delle risorse umane

• Costaguta Marco, età 58 anni, impiegato tecnico presso Fibercop.

• Cozzolino Giovanni, età 37 anni, commerciante all’ingrosso e al dettaglio di abbigliamento su piazze rionali.

• Cucini Andrea, età 54 anni, barista.

• D’Avanzo Katia, Nata ad Avellino nel 1977, Avvocato Cassazionista, specializzato in diritto previdenziale e del lavoro. Dal 2007 è agente di calciatori FIGC-FIFA.

• D’Errico Margherita, 36 anni, barista quinto livello C house a Genova Brignole.

• Dimenticoni Simonetta, 62 anni, commerciante di forniture di laboratorio.

• Falcone Vincenzo, età 59 anni, Guardia di Finanza

• Fanello Delia, 62 anni, ex agente immobiliare adesso casalinga

• Giacobbe Federico, età 42 anni, responsabile dei rapporti istituzionali e della comunicazione presso Fit Cisl e dirigente AMT e consigliere municipio III e IV.

• Guerra Olga Mariana, 46 anni, proprietaria della Kledamys Travel (agenzia di viaggi)

• Lo Bartolo Maurizio, età 57 anni, insegnante di arti marziali.

• Lodi Cristina, 48 anni, – 2020 ad oggi Co- Founder, Director Agency, Sport & Celebrity Manager presso Golden Sabre Agency Srl – Moratti Alessia, 38 anni, imprenditrice campo formazione.

• Marulli Paolo, età 40 anni, giurista, esercita la libera professione nei distretti di Genova e Catanzaro, membro del senato accademico dell’Accademia Archeologica Italiana, delegato per la regione Liguria della fondazione Francesco II delle due Sicilie e docente presso università popolare Clelia Lombardo di Gambatesa.

• Moratti Alessia, età 38 anni, imprenditrice campo formazione.

• Pavan Rebecca, 26 anni, laurea in Servizi legali della pubblica amministrazione giurista di impresa, tirocinio presso studio tributario.

• Pazzano Rita, 61 anni, parrucchiera.

• Pellerano Lorenzo, età 42 anni, Partner presso camera Vernetti shipping Loyerls e consigliere comunale come vicepresidente commissione territorio.

• Perno Gaetano, età 35 anni, funzionario vendite Novellini Spa.

• Ponte Antonella, età 57, professione dottoressa commercialista e revisore legale

• Popolo Michela, 38 anni, libera professionista/imprenditrice.

• Quaglino Danilo Roberto, età 72 anni, medico di medicina generale, psicoterapeuta e psichiatra forense.

• Radi Roberto, età 59 anni, Luogotenente carica speciale dell’arma dei Carabinieri in congedo dal 2020.

• Rappa Giuseppe, età 61 anni, Commissario Capo della Polizia di Stato.

• Rinaldi Luca, età 50 anni, avvocato titolare dello studio legale associato Rinaldi-Cecchini, vice presidente del municipio Medio Levante

• Rossi Lucrezia Gemma Maria, 22 anni, studentessa e imprenditrice settore ristorazione

• Taliani Francesca, 53 anni, docente presso accademia delle belle arti di Carrara

• Terrile Marina, età 62 anni, Dal novembre 1989 a settembre 2024 in Poste Italiane spa mansione di Direttore Ufficio Postale per oltre 30 anni negli ultimi 15 anni Direttore di uffici postali complessi: Recco, Genova Piazza Tommaseo Chiavari e Rapallo.

• Valdenassi Luigi, età 71 anni, medico chirurgo, presidente società italiana di ossigeno-ozono terapia.