Elezioni comunali, la geografia dell’affluenza: record di astensione al Cep e in pieno centro, picco di votanti a Manin

Genova. L’affluenza più bassa nella sezione 24 Ca Nuova (445 iscritti che comprende via Due Dicembre e via della Benedicta, quartiere popolare di cui fa parte il Cep, con il 22% dei votanti, ma anche una sezione in pieno centro cittadino la 359 che comprende il centro cittadino tra via Roma e la parte alta di via XX Settembre (ben 2.209 iscritti), ha concluso questa tornata elettorale solo con il 24% dei votanti. Un elemento che evidenzia come la sfiducia nei confronti della politica e nell’impossibilità che qualcosa cambi allontana dalle urne, ma anche lo star troppo bene, probabilmente. Picco del 71% invece nella sezione 352 a Manin (640 iscritti).

La geografia dell’affluenza è varia con il Centro Est che porta tante sezioni al 65% e la Bassa Val Bisagno che invece registra parecchia affluenza sotto il 40%

Nel Ponente spicca la sezione 59 di Pegli (860 iscritti) con il 66% di affluenza. Al 65% la sezione 16 di Voltri (676 iscritti) e la sezione 56 di Pegli (933 iscritti). Non raggiungono il 40% le altre sezioni di Ca Nuova e la sezione 17 a Voltri. Anche le sezioni in zona Castelluccio, la 40 e la 42, si fermano rispettivamente al 34 e 39% dei votanti.

Nessun picco di affluenza nel Medio Ponente, invece non raggiungono il 40% le sezioni “di confine” con il Centro Ovest, quindi tutta la parte Sud-Est di Cornigliano.

Nel Centro Ovest è la sezione 264 di via Bartolomeo Bianco – via San Marino a San Teodoro a raggiungere il 66% di affluenza (618 iscritti).

L’area municipale del Centro Est è quella dove si è registrata l’affluenza più alta in più sezioni. Già detto 71% a Manin nella sezione 352 (640 iscritti), il quartiere è particolarmente partecipe registrando il 70% nella vicina 351 (670 iscritti), il 67% nella sezione 345 (898 iscritti) e nella sezione 357 (762 iscritti). Buoni risultati anche a Castelletto: 66% nelle sezioni 339 (721 iscritti), 342 (826 iscritti) e 344 (742 iscritti), 65% nelle sezioni 337 (946 iscritti), 341 (879 iscritti), 346 (982 iscritti). Il 65% è stato raggiunto anche nelle sezioni 328 (821 iscritti) e 335 (804 iscritti) a San Nicola (tra via Paleocapa e passo al Fossato di Santa Barnaba, ma anche tutta la zona di via Marco Polo, via Piaggio, via Salvago). Anche la Maddalena è andata al voto: sezione 289 (956 iscritti) al 65%.

Due le sezioni a spiccare nella Bassa Val Bisagno: la numero 473 a San Fruttuoso (611 iscritti), zona Nostra Signora del Monte e via Giovanni ventitreesimo, la numero 522 a Forte Quezzi (620 iscritti) con il 65%. Sono però molte le aree tra il 25 e il 40% di affluenza soprattutto a Marassi e in via Fereggiano, ma a San Fruttuoso si registra anche la sezione 465 (tra via San Fruttuoso, via Torti e via Tripoli) con un misero 33%.

Nella Media Val Bisagno la sezione 583 dell’unità urbanistica Doria raggiunge il 70%. Sacche di astensionismo in zona Parenzo con le sezioni 528, 529 e 531 a quota 35-36%

Nel Medio Levante è il gruppo 395 (67% e 742 iscritti), 392 (66% e 716 iscritti) e 393 (71% e 969 iscritti), che comprendono buona parte dell’area di Albaro (via Causa, via Albaro, via Pisa, via San Giuliano sino a via Boselli) a registrare le maggiori percentuali di votanti. Due le zone sotto il 40%: la sezione 379 tra corso Buenos Aires e Brignole e la sezione 383 tra via Nizza e salita Vignola (38%).

Cinque le sezioni che raggiungono o superano il 65% nel Levante: la 612 a Sturla (65%, 798 iscritti), la 635 a Quarto Castagna (65% e 634 iscritti), la 630 a Quartara (66% e 759 iscritti), la 647 a Quinto (66% 803 iscritti) e la 650 a Quinto (65% 672 iscritti). Nessuna sezione sotto il 40%.