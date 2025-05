Elezioni Genova, le proiezioni: verso la vittoria al primo turno per Salis

Genova. Dopo i primi exit poll arrivano anche le proiezioni relative alle elezioni comunali: secondo i dati della seconda proiezione del consorzio Opinio per RaiNews, la candidata del centrosinistra Silvia Salis vincerebbe al primo turno con il 53,5%, mentre il candidato di centrodestra Pietro Piciocchi si fermerebbe al 41,4%.

Rispetto alla prima proiezione, dunque, Salis scende leggermente (era data al 54,1%) e Piciocchi recupererebbe qualcosa (era al 39,4%), ma la candidata progressista vincerebbe comunque al primo turno.

Restano fuori dalla sala rossa Mattia Crucioli, candidato di Uniti per la Costutizione, al 2%, e Antonella Marras, candidata per Sinistra Alternativa, con 1,4%.

Alle elezioni regionali dell’ottobre 2024 la proiezione Swg per La7 vedeva Bucci in testa al 49%, Orlando in rincorsa al 47,5% e gli altri candidati sommati al 3,5%

Gli exit poll

Il secondo exit poll di Opinio per Rainews è stato diffuso alle 16.15 ed è quello che copre il campione definitivo: Salis “scende” tra il 51 al 55%, restando in netto vantaggio, mentre Pietro Piciocchi resta tra il 38 e il 42%.

Per Antonella Marras, candidata per Sinistra Alternativa, emergeva una forchetta tra lo 1,0% e 3%, per Mattia Crucioli, candidato di Uniti per la Costitizione, tra l’1,5% e 3,5%: entrambi sono potenzialmente in corsa.

Il primo exit poll di Opinio per Rainews dava Pietro Piciocchi è tra il 38 e il 42%, Silvia Salis tra il 53 e il 57%. Le urne si sono chiuse alle 15, dopo una giornata e mezza di voto.