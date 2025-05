Genova. Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova: poco prima delle 19, quando mancavano circa 200 sezioni da scrutinare, era ormai confermata la vittoria al primo turno con il 52,04 contro il 43,69% di Piciocchi.

A certificare la vittoria, oltre ai numeri (netti) emersi con lo spoglio, la telefonata dell’avversario Pietro Piciocchi, che intorno alle 18 l’ha chiamata per congratularsi di fatto riconoscendo la sconfitta. La nuova sindaca è arrivata al point intorno alle 19 accolta da applausi e cori di “Silvia, Silvia”, in braccio il piccolo Eugenio.

Le prime parole della nuova sindaca

“Sono felice, soddisfatta e orgogliosa della gara che abbiamo fatto – ha detto la nuova sindaca – è stata una campagna elettorale fatta al livello che mi aspettavo, ho chiesto a me stessa di non scendere mai a certi livelli e ce l’abbiamo fatta”.

Sulla telefonata fatta da Piciocchi, Salis ha detto che “è stata una telefonata molto formale, è stata una campagna elettorale che non ho apprezzato per niente dal punto di vista personale, è stata una chiamata molto formale in cui ci siamo detti che poi ci vedremo per il passaggio di consegne”.

I festeggiamenti davanti al point di via Carducci

Intorno alle 18.30, quando Salis era data vincitrice al 52,3%, davanti al point elettorale di via Carducci i sostenitori si sono lasciati andare a festeggiamenti sulle note di ‘Bella Ciao’. All’interno l’ex candidato alle regionali, uscito sconfitto, Andrea Orlando e il segretario genovese del Pd, Simone D’Angelo.

Chi è Silvia Salis

Ex olimpionica di lancio del martello, ex vicepresidente vicaria del Coni, ha riconsegnato Genova al centrosinistra dopo otto anni di governo di centrodestra, gran parte dell’ultimo dei quali affidato proprio a Piciocchi dopo l’elezione di Marco Bucci a presidente della Regione.

Candidata civica del campo larghissimo, sostenuta da Pd, Avs, Movimento 5 Stelle, Azione Italia Viva, l’ex atleta 39enne, moglie di Fausto Brizzi e mamma del piccolo Eugenio Salis, è scesa in campo a sorpresa con il claim “È già domani”, e nel corso della campagna elettorale ha ribadito con forza i temi cardine del suo programma: cancellare la riforma dei municipi voluta da Bucci e ridare voci e partecipazione attiva ai cittadini, puntando sul welfare, i diritti e il lavoro.

L’annuncio di Matteo Campora

Poco prima delle 18 al point elettorale di Piciocchi è arrivato Matteo Campora, campaing manager del candidato di centrodestra e consigliere regionale di Vince Liguria , che aveva ammesso la sconfitta: “I dati ci dicono in maniera abbastanza chiara che Salis sarà la nuova sindaca di Genova. Prendiamo atto dei dati e rispettiamo l’esito delle elezioni e soprattutto il voto dei cittadini genovesi”.

Silvia Salis sindaca: gli exit poll e le proiezioni

La direzione presa da questa tornata elettorale si era intuita già dopo gli exit poll di Opinio per RaiNews: il primo, diffuso poco dopo le 15.30, dava Pietro Piciocchi è tra il 38 e il 42%, Silvia Salis tra il 53 e il 57%.

Il secondo exit poll di Opinio è stato invece diffuso alle 16.15, ed era quello che copriva il campione definitivo: Salis “scendeva” tra il 51 al 55%, restando in netto vantaggio, mentre Pietro Piciocchi restava tra il 38 e il 42%.

Anche le proiezioni avevano confermato la vittoria di Salis al primo turno. La seconda, in particolare, vedeva la candidata del centrosinistra Silvia Salis vittoriosa al primo turno con il 53,5%, mentre il candidato di centrodestra Pietro Piciocchi si fermava al 41,4%.

Fuori dalla sala rossa Mattia Crucioli, candidato di Uniti per la Costutizione, al 2,8%, e Antonella Marras, candidata per Sinistra Alternativa, con 1,6%.