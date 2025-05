Comunali, il Pd vara la lista con età media sotto i 40 anni: “Obiettivo primo partito della città”

Genova. Obiettivo primo posto in classifica per il Partito Democratico che oggi a Palazzo Rosso ha presentato la lista per le comunali a sostegno di Silvia Salis. Ospite d’onore la deputata e responsabile giustizia Debora Serracchiani.

“È una lista per costruire l’alternativa a Bucci, Piciocchi e Toti nel territorio, che in qualche modo include quelle esperienze che non sono nate nel Partito Democratico, ma che con noi hanno condiviso un pezzo di strada – la descrive il segretario metropolitano Simone D’Angelo -. La volontà ovviamente è quella di essere il primo partito della città in termini di consenso, ma anche essere il garante di un programma, un’agenda marcatamente progressista, un’agenda fortemente di sinistra che metta al centro il tema sociale”.

Capolista è Davide Patrone, 29enne capogruppo uscente del Consiglio comunale: “Un messaggio forte che questa città vuole cambiare”. Ma in generale rileva il dato dell’età media dei candidati, inferiore ai quarant’anni. “È un buon mix di esperienza e innovazione – continua D’Angelo -. Una lista fortemente giovane, un po’ la fotografia di una città che cambia, mentre a destra la fotografia è di una città che tende a conservare anche le posizioni di rendita. Una lista con un capolista di 29 anni è un messaggio forte che questa città vuole cambiare”.

“Il Pd è il partito più forte della coalizione e sono molto orgogliosa di vedere che l’età media della lista è sotto i quarant’anni. E questo per noi dà un grande senso di rinnovamento, di un nuovo progetto che sta partendo, di una nuova classe dirigente che si sta impegnando per questa città”, commenta Salis.

Nessun dubbio su quelli che saranno gli equilibri politici dopo un’eventuale vittoria: “Chiaramente, se verranno rispettate le previsioni, che li danno tra il 25% e il 30%, questo si tradurrà in una presenza in giunta relativa al peso che hanno avuto, come credo sia abbastanza normale in tutte le elezioni”. I dem potrebbero dunque esprimere il vicesindaco? La candidata non si sbilancia: “Si vedrà, si vedrà”.

Partito Democratico dal quale Salis non ha temuto di prendere le distanze, mercoledì scorso durante il dibattito organizzato dai sindacati sul trasporto pubblico, relativamente alle scelte delle giunte passate sulla privatizzazione di Amt. “Il primo partito che in questi anni ha fatto autocritica e ha saputo segnare una forte discontinuità rispetto al suo passato è proprio il Pd, che in questi anni ha fortemente cambiato il suo gruppo dirigente con volti nuovi e idee nuove”, taglia corto D’Angelo.

“Sensazioni molto positive – commenta Serracchiani -. I numeri del Partito Democratico ci sono, sono forti. Siamo il centro di questa coalizione di centrosinistra e c’è soprattutto la voglia di prenderci cura della città. Adesso bisogna prendersi cura della città dei luoghi e delle persone. Il Partito Democratico, il centro-sinistra hanno intenzione di farlo”.

La coalizione larghissima di Genova può diventare un modello nazionale? “In Emilia Romagna. In Umbria abbiamo dimostrato di saperlo fare e abbiamo dimostrato che questa coalizione di centro-sinistra vince e può anche governare e governa anche bene e quindi l’intenzione è quella di farlo anche a Genova”.

L’elenco dei candidati

Davide Patrone, 28 anni, studente di Giurisprudenza, capogruppo al Consiglio Comunale di Genova, iscritto al Circolo di Portoria-Carignano

Donatella Anita Alfonso, 68 anni, giornalista, scrittrice, consigliera comunale di Genova, iscritta al Circolo di Castelletto-Manin

Simona Ambrosino, 50 anni, psicologa, insegnante, iscritta al Partito Socialista Italiano

Samirà Ardalani, 29 anni, medica specializzanda, attivista per i diritti, portavoce dei Giovani iraniani residenti in Italia, indipendente

Matteo Bonanno, 35 anni, content specialist, iscritto a Possibile

Silvia Brocato, 62 anni, impiegata pubblica, già assessora del Municipio VII Ponente, iscritta al Circolo di Pegli

Rita Bruzzone, 59 anni, odontoiatra, vicepresidente del Consiglio Comunale di Genova, iscritta al Circolo di Crevari

Alessia Buttà, 43 anni, impiegata, già delegata sindacale Coop. Lanza del Vasto, indipendente

Vittoria Canessa Cerchi, 35 anni, consulente in comunicazione, consigliera comunale di Genova, iscritta al Circolo del Centro Storico

Martina Caputo, 34 anni, avvocata, assessora del Municipio V Valpolcevera, iscritta al Circolo di Rivarolo

Mario Caraffini, 59 anni, insegnante, consigliere del Municipio I Centro Est, iscritto al Circolo del Centro Storico

Silvia Cavanna, 34 anni, ingegnera informatica, iscritta a Possibile

Claudio Chiarotti, 51 anni, operaio, capogruppo al Municipio VII Ponente, già presidente del Municipio VII Ponente

Flora Cordone, 29 anni, insegnante, responsabile della Biblioteca Margherita Ferro di UDI, iscritta al Circolo di Molassana

Massimo Ferrante, 55 anni, architetto, già presidente del Municipio III Bassa Valbisagno, iscritto al Circolo di San Fruttuoso

Serena Finocchio, 40 anni, account manager, consigliera del Municipio IX Levante, iscritta al Circolo di Quinto-Nervi-Sant’Ilario

Enrico Frigerio, 37 anni, infermiere, capogruppo al Municipio VIII Medio Levante, segretario del Circolo di Albaro

Domenico Furfaro, 61 anni, pensionato, presidente ANPI Sez. Ansaldo, già segretario metropolitano di Articolo Uno di Genova

Ilham Ghazoui, 52 anni, insegnante, mediatrice interculturale, presidente Cocima (Coordinamento Cittadini Italomarocchini), indipendente

Giulia Lanzillotti, 24 anni, operatrice sociale, studentessa di Scienze della Formazione, attivista UDI, responsabile del Forum Terzo Settore e Welfare del Partito Democratico di Genova, iscritta al Circolo di San Fruttuoso

Si Mohamed Kaabour, 44 anni, insegnante, consigliere comunale di Genova, direttore Festival Euromediterraneo Pontos, co-promotore del Referendum Cittadinanza

Fabio Gregorio, 48 anni, responsabile innovazione, iscritto al Circolo di Pontedecimo

Paola Maccagno, 65 anni, segretaria regionale

Edoardo Marangoni, 37 anni, giurista, già consigliere del Municipio VIII Medio Levante, segretario del Circolo della Foce

Fabrizio Maranini, 58 anni, impiegato pubblico, già consigliere del Municipio II Centro Ovest, iscritto al Circolo di Sampierdarena

Eugenia Montaldo, 63 anni, odontoiatra, indipendente

Rossana Padoan Falcone, 60 anni, impiegata assicurativa, delegata sindacale, segretaria del Circolo di Portoria-Carignano

Paola Passanisi, 66 anni, pensionata, già funzionaria pubblica, indipendente

Giovanni Pellegrini, 54 anni, infermiere, iscritto al Circolo di Quinto-Nervi-Sant’Ilario

Beatriz Pereira Da Silva, 56 anni, ricercatrice, indipendente

Erica Roncallo, 33 anni, avvocata, già consigliera comunale di Cogoleto, membro del Direttivo di AIGA di Genova (Associazione Italiana Giovani Avvocati), iscritta al Circolo di Cogoleto

Monica Russo, 52 anni, avvocata, consigliera comunale di Genova, già assessora del Municipio II Centro Ovest, iscritta al Circolo di Sampierdarena

Christian Silvestri, 35 anni, edicolante, consigliere del Municipio IX Levante, vicepresidente SNAG di Genova, iscritto al Circolo di Quinto-Nervi-Sant’Ilario

Andrea Stimamiglio, 69 anni, medico, già segretario regionale FIMMG Liguria (Federazione Italiana Medici di Famiglia), indipendente

Francesco Tognoni, 29 anni, collaboratore parlamentare, presidente dei Giovani Democratici della Liguria, iscritto al Circolo di Sturla-Quarto

Enrico Vassallo, 40 anni, operaio, iscritto al Circolo di Serra Riccò

Paolo Viani, 62 anni, impiegato bancario, indipendente

Andrea Viari, 36 anni, educatore, consigliere del Municipio VI Medio Ponente, iscritto al Circolo di Sestri Ponente

Claudio Villa, 63 anni, impiegato pubblico, consigliere comunale di Genova, iscritto al Circolo di Struppa

Roberto Vucas, 49 anni, iscritto al Partito Socialista Italiano