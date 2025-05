Comunali Genova, l’affluenza si conferma in calo: alle 19 ha votato il 30,76% degli elettori

Genova. Si conferma in calo l’affluenza alle elezioni comunali a Genova. Alle 19, secondo i dati del ministero dell’Interno, aveva votato il 30,76% degli aventi diritto, mentre nelle precedenti elezioni del 2022 (quelle per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali) si era attestata al 32,05% alla stessa ora. Bisogna tenere conto tuttavia che in quell’occasione si votava su una sola giornata, mentre stavolta i seggi saranno aperti anche lunedì dalle 7 alle 15.

Il calo però risulta anche dal confronto con le regionali del 2024, quando a Genova era andato a votare il 34,57% degli aventi diritto alle 19.00 in una giornata di maltempo caratterizzata dall’allerta arancione.

Tendenze disomogenee negli altri due comuni metropolitani al voto: a Orero si passa dal 42,5% al 39,28%, mentre Rossiglione – dove c’è un solo candidato sindaco – si nota per ora un aumento, dal 34,34% al 37,52%.

La prossima rilevazione sarà alle 23.00, alla chiusura temporanea dei seggi, poi il dato definitivo domani alle 15.00 prima dell’inizio dello spoglio.

La guida al voto

Oggi sono 481.754 gli elettori genovesi chiamati al voto al primo turno nelle 653 sezioni cittadine aperte per scegliere il nuovo sindaco o la nuova sindaca, della città. Il dati del ministero dell’Interno relativi al corpo elettorale parlano di 1.330 unità in più (+0,27%) rispetto alle ultime amministrative nel 2022. Al tempo l’affluenza fu del 44,17%.

Si vota anche in altri due comuni della città metropolitana di Genova. Orero e Rossiglione. Nel primo sono cinque i candidati alla carica di sindaco, nel secondo solamente uno – Omar Peruzzo – che dovrà raggiungere il quorum (50% più uno) per essere regolarmente eletto. Essendo entrambi sotto i 15mila abitanti, non ci sarà in ogni caso il secondo turno.

Comunali Genova, quando si vota: gli orari di apertura dei seggi



Il primo turno di votazioni si svolgerà domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15.

Se nessun candidato sindaco raggiunge la maggioranza assoluta (50%+1) dei voti validi, gli elettori saranno chiamati a scegliere al ballottaggio, domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, uno dei due candidati che avranno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti validi.

Chi può votare



Possono votare per le elezioni comunali e municipali tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 25 maggio 2025 ed i cittadini comunitari che abbiano presentato istanza di iscrizione nelle liste aggiunte per le elezioni amministrative.

Dove si vota

Per sapere dove è allestita la propria sezione c’è un servizio online gratuito sul Geoportale del Comune che consente di inserire il proprio indirizzo e trovare quello del proprio seggio

Cosa serve per votare: la scheda elettorale



L’elettore dovrà presentarsi al seggio munito della tessera elettorale e di un documento di identità in corso di validità. Sarà vietato portare con sé in cabina telefoni cellulari e altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Qualora nella tessera elettorale fossero esauriti gli spazi o in caso di smarrimento o furto, l’elettore potrà procurarsi una nuova tessera recandosi di persona o su delega.

A questo fine, prima e durante lo svolgimento delle operazioni di voto, il Comune di Genova ha previsto l’apertura straordinaria dell’Ufficio elettorale di corso Torino 11 e degli uffici di anagrafe centrale e dei Municipi nei seguenti giorni e orari:

Corso Torino 11:

– sabato 24 maggio, ore 8.10-18.00

– domenica 25 maggio, ore 7.00-23.00

– lunedì 26 maggio, ore 7.00-15.00

Municipi:

– sabato 24 maggio, ore 8.10-12.30

– domenica 25 maggio, ore 7.00-23.00

– lunedì 26 maggio, ore 7.00-15.00

Come si vota: le schede, le preferenze, il disgiunto



All’elettore vengono consegnate due schede, una per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, di colore azzurro, l’altra per l’elezione del presidente del municipio di appartenenza e il rinnovo del relativo consiglio, di colore rosa.

L’elezione del presidente o della presidente del municipio e del relativo consiglio avverrà in un unico turno.

In riferimento a entrambe le schede, l’elettore potrà esprimere validamente il proprio voto secondo una delle modalità seguenti:

– Esprimendo la propria preferenza per il candidato sindaco e per la lista o una delle liste collegate. In questo caso il voto verrà attribuito al candidato sindaco e alla lista.

– Esprimendo la propria preferenza esclusivamente per la lista o una delle liste collegate ad un candidato a sindaco. In questo caso il voto verrà attribuito alla lista e al candidato sindaco.

– Esprimendo la propria preferenza solo per un determinato candidato sindaco. In questo caso il voto verrà attribuito solamente al candidato sindaco.

Il voto disgiunto

L’elettore avrà la possibilità di esprimere un voto disgiunto secondo una delle modalità seguenti:

– Esprimendo la propria preferenza per un candidato sindaco e per una lista non collegata. In questo caso il voto verrà assegnato al candidato sindaco e alla lista non collegata.

– Esprimendo la propria preferenza per un candidato sindaco e per una lista non collegata, specificando il nome di due candidati consiglieri di sesso diverso appartenenti a quella lista. In questo caso il voto verrà validamente attribuito al candidato sindaco, alla lista e ai candidati consiglieri che appartengono effettivamente alla lista votata e che sono di sesso diverso.

Qualora decida di avvalersi del voto disgiunto, l’elettore potrà esercitarlo:

– tra candidato sindaco e consiglieri comunali collegati a una lista diversa da quelle che sostengono quel candidato sindaco;

– tra candidato a presidente del Municipio e consiglieri municipali collegati a una lista diversa da quelle che sostengono quel candidato a presidente del Municipio.

Preferenze

Per i candidati a consigliere comunale e a consigliere municipale sarà possibile esprimere non più di due preferenze, scrivendone il cognome (nome e cognome in caso di omonimia) nelle apposite righe tratteggiate poste a fianco del contrassegno di lista.

In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (pena l’annullamento della seconda preferenza) e all’interno della stessa lista.

Qualora vengano espresse due preferenze per candidati consiglieri dello stesso sesso, sarà considerata valida solo la prima preferenza espressa e non la seconda.

Eventuale ballottaggio – 8 e 9 giugno

Nell’eventuale turno di ballottaggio non è previsto il voto disgiunto: la scelta da effettuare è tra i due primi candidati sindaco e non anche sulle liste. Partecipano al voto di ballottaggio coloro che erano già elettori del Comune in occasione del primo turno.

La scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo della lista che appoggia l’altro candidato è nulla.

Il voto per soggetti con disabilità e persone fragili



Per consentire una migliore organizzazione dei servizi rivolti alle persone con disabilità, ai soggetti fragili e ai loro accompagnatori per l’esercizio del diritto di voto, il Comune di Genova, attento a promuovere l’inclusione sociale e l’accessibilità, invita gli interessati a contattare quanto prima l’ufficio elettorale dell’ente: il numero di telefono 0105576829 era però attivo solo fino al 23 maggio (qui tutte le info).

Infine, per quanto riguarda il servizio navetta per alcuni seggi elettorali, sono in via di pubblicazione sul sito internet del Comune di Genova, a questo link, tutte le informazioni relative a percorsi e orari.