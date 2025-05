Elezioni comunali Genova, i risultati definitivi: Salis chiude oltre il 51%, il Pd primo partito al 29%

Genova. A scrutinio ultimato Silvia Salis, candidata del centrosinistra, è eletta sindaca di Genova col 51,48% dei voti validi, corrispondenti a 124.720 preferenze. Il verdetto dei risultati definitivi inchioda Pietro Piciocchi al 44,2% con 107.091 voti.

Nessuno degli altri candidati sindaci riesce a superare la soglia di sbarramento del 3% prevista per entrare in consiglio comunale. Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione si ferma all’1,45% (3.502 voti), Antonella Marras di Sinistra Alternativa all’1,29% (3.131 voti), Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare allo 0,79% (1.917 voti), Raffaella Gualco di Genova Unita allo 0,51% (1.248 voti). Ultima classificata Cinzia Ronzitti del Partito Comunista dei Lavoratori con lo 0,27% (651 voti).

Nella coalizione di centrosinistra, che insieme vale il 51,77% (117.506 voti, meno di quelli attribuiti alla candidata Silvia Salis) è evidente lo strapotere del Partito Democratico che conquista il 29,06% delle preferenze e si conferma in assoluto la prima forza politica della città. La lista civica Silva Salis Sindaca è al secondo posto con l’8,31%, segue Alleanza Verdi Sinistra col 6,92%, poi il Movimento 5 Stelle al 5,10% e Riformiamo Genova al 2,38%.

Il centrodestra a sostegno di Pietro Piciocchi porta a casa il 43,86% (cioè 99.564 preferenze, anche in questo caso meno del candidato sindaco) in cui è sempre Fratelli d’Italia a comandare col 12,44%. In realtà l’area civica nel suo complesso è ben più pesante se si sommano il 10,68% di Vince Genova e il 7,84% di Noi Moderati-Bucci-Orgoglio Genova. La Lega si attesta al 6,94%, Forza Italia si ferma al 3,78%, Npsi-Democrazia Cristiana all’1,65%, Udc allo 0,52%.

Rivoluzionata ovviamente la composizione del consiglio comunale. Su 40 seggi a disposizione, 24 finiscono alla nuova maggioranza di centrosinistra e di questi ben 14 al Partito Democratico, 4 alla lista Salis, 3 all’Alleanza Verdi Sinistra, 2 al Movimento 5 Stelle, 1 a Riformiamo Genova. Al centrodestra spetteranno 16 seggi, uno per il candidato Pietro Piciocchi (che potrebbe rinunciare alla carica) e gli altri 15 ripartiti tra le liste di opposizione: 5 per Fratelli d’Italia, 4 per Vince Genova, 3 per Orgoglio Genova, 2 per la Lega, 1 per Forza Italia.