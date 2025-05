Elezioni comunali, Confartigianato: “Tra gli eletti 21 consiglieri hanno sottoscritto il programma di NextGenova”

Genova. Sono 21 i consiglieri comunali eletti che hanno sottoscritto l’impegno a portare avanti politiche a favore dell’artigianato firmando il documento di Confartigianato #NextGenova. A loro si aggiungono quattro presidenti di municipio. Valorizzare il ruolo dell’artigianato e delle microimprese, ridurre il carico fiscale, combattere il fenomeno dell’abusivismo, semplificare la burocrazia comunale e valorizzare le nostre eccellenze, patrimonio di professionalità e cultura cittadina: queste sono alcune delle azioni che l’associazione di categoria ha sottoposto ai candidati con lo scopo di promuovere una politica attiva vicina alle istanze delle microimprese del territorio.

“Auguriamo un buon lavoro alla nuova sindaca Silvia Salis e ai neo consiglieri comunali, in particolare ai ‘nostri’ ventuno sottoscrittori, mettendoci fin da subito a disposizione per portare la voce delle 13 mila imprese artigiane genovesi e dei 50mila addetti che rappresentiam”, commenta Felice Negri, presidente di Confartigianato Genova. “Confartigianato sarà al fianco delle micro imprese, come sempre, e lavorerà assieme alle istituzioni per costruire una città ancor più attenta alle istanze dell’artigianato. Ci auguriamo che, nella piena collaborazione, si possano realizzare le nostre richieste”.

I consiglieri eletti che hanno sottoscritto #NextGenova sono oltre alla sindaca Silvia Salis, Massimo Ferrante, Rita Bruzzone, Vittoria Canessa, Enrico Vassallo, Donatella Alfonso del PD, Filippo Bruzzone ed Erika Venturini della Lista Salis, Francesca Ghio di Avs, Maria Luisa Centofanti di Riformiamo Genova. Per l’opposizione, oltre al candidato sindaco di centrodestra Pietro Piciocchi, i consiglieri Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca, Sergio Gambino, Valeriano Vacalebre di Fratelli d’Italia, Ilaria Cavo e Lorenzo Pellerano di Noi Moderati-Orgoglio Genova, Anna Orlando di Vince Genova, Paola Bordilli della Lega e Mario Mascia di Forza Italia.

“Sul territorio, un buon lavoro in particolare anche ad Anna Palmieri, presidente del municipio Medio Levante, Simona Cosso, presidente del municipio Centro Est, Matteo Frulio, presidente del municipio Ponente e Michele Versace, presidente del municipio Valpolcevera, che hanno sottoscritto il nostro documento durante la campagna elettorale”