Comunali, campagna elettorale al rush finale: i leader nazionali attesi in città

Genova. Campagna elettorale per le elezioni comunali al rush finale. A una settimana dal voto la scacchiera dei big nazionali che arriveranno a Genova per sostenere i candidati sindaci sembra ormai composta, così come sembrano stabilite le date dell’evento di chiusura sia per Pietro Piciocchi sia per Siliva Salis.

I leader nazionali del centrodestra in città per sostenere Piciocchi

Il candidato di centrodestra e facente funzioni sindaco dovrebbe lanciare l’ultimo appello al voto il 22 maggio al Porto Antico con leader ed esponenti nazionali della coalizione, che arriveranno a Genova anche alla spicciolata. il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia, sarà al Teatro della Gioventù lunedì 19 maggio, mentre Matteo Salvini dovrebbe essere in città per il già citato evento di chiusura.

Si attende ancora di capire se la premier Giorgia Meloni potrà essere in qualche modo presente, ma in caso di assenza fisica è altamente probabile un collegamento o un videomessaggio per sostenere la coalizione di centrodestra. Confermato il ritorno di Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, mentre per Forza Italia potrebbe esserci Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e vicesegretario nazionale.

Bonelli, Fratoianni, Conte e Schlein a Genova per Salis

La discesa dei big per Silvia Salis e il campo largo, invece, è già iniziata e proseguirà nei prossimi giorni scaglionata. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è già stato a Genova lo scorso 8 maggio e dovrebbe tornare per l’evento di chiusura, così come i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che sono attesi oggi, sabato 17 maggio, a Music for Peace per un evento dedicato alle comunità energetiche. Sempre oggi in città gli eurodeputati del Pd Stefano Bonaccini, Giorgio Gori e Brando Benifei.

Niente tappa genovese per il leader di Azione Carlo Calenda, ma arriveranno i deputati Matteo Richetti e Fabrizio Benzoni. La prossima settimana dovrebbe arrivare anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva. La segretaria del Pd Elly Schlein, invece, dovrebbe essere nel capoluogo ligure giovedì 22 maggio per la chiusura della campagna elettorale del Pd: Salis la accompagnerà a Pra’.

Per quanto riguarda invece la chiusura della campagna elettorale di Salis, l’appuntamento dovrebbe essere per il 23 maggio in piazza Matteotti.