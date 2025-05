Genova. Mentre la città è attesa di conoscere la composizione della nuova giunta targata Silvia Salis, si stanno definendo le preferenze nelle circoscrizioni, delineando i nuovi equilibri all’interno dei vari consigli municipali. Come noto, all’esito delle elezioni comunali ben sette sono andati alla coalizione di centrosinistra contro i due rimasti al centrodestra (nel Levante e nel Medio Levante sono stati riconfermati Federico Bogliolo e Anna Palmieri).

Nei restanti Municipi sono stati invece eletti (o riconfermati) candidati di centrosinistra: nel Municipio III Bassa Valbisagno ha vinto Fabrizio Ivaldi, in Media Valbisagno Lorenzo Passadore, il Municipio Ponente è andato a Matteo Frulio, il Medio Ponente a Fabio Ceraudo, la Valpolcevera a Michele Versace, il Centro Est a Simona Cosso e il Centro Ovest a Michele Colnaghi.

Eletti municipi Genova: presidente e consiglieri Municipio Media Valbisagno

Nel Municipio IV Media Valbisagno l’ex consigliere di minoranza, con già un passato da assessore nella giunta di Roberto D’Avolio, Lorenzo Passadore, Partito Democratico, ha conquistato la carica di presidente, superando con il 52,7% il suo avversario, il presidente uscente Maurizio Uremassi, fermatosi a quota 43.3%. La coalizione di maggioranza avrà 14 seggi, l’opposizione dieci.

Secondo i primi dati, ancora ufficiosi e da confermare in base alle ultime prossime verifiche, otto saranno i seggi destinati al Partito Democratico: salvo sorprese a entrare nel parlamentino saranno Claudia Benassi, Roberto Zattini, Flora Cordone, Antonio Tricarico, Maria Grazia Ottonello, Giuseppa Macrì, Mauro Cavalca e Armanda Magioncalda.

Tre invece i seggi per la Lista Salis, con Paolo Caiti, Gerardo Di Pietro e Alice Spallarossa, che subentrerebbe grazie al passaggio della più votata Erika Venturini in Consiglio comunale. Per il M5s Marco Casini, per Avs Mirco Toscanini e per la lista Passadore Massimo Malagugini.

All’opposizione per Vince Genova quattro seggi, con Maurizio Uremassi, candidato presidente e nuova guida dell’opposizione, insieme a Giuseppe Bazurro, Lucina Torretta, ex vicepresidente, e Paola Nicora. Fratelli d’Italia esprime 3 consiglieri che dovrebbero essere Vincenzo Apicella, ex assessore, Elisa Pezzoli e Berardino Morelli. Per la Lega un seggio, che sarà occupato dall’ex assessore alla cultura Angela Villani. A seguire un seggio per Orgoglio Genova Savino Di Bari e per l’unico seggio di Forza Italia Patrizio Mammone.