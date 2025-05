Comunali Genova, da sabato 17 maggio più servizi per il rilascio del duplicato delle tessere elettorali

Genova. In vista delle imminenti elezioni amministrative, sabato 17 maggio il Comune di Genova aprirà in via straordinaria gli uffici dei Municipi I Centro Est e VI Medio Ponente dove tutti i cittadini genovesi, a prescindere dal Municipio di residenza, potranno richiedere il rilascio del duplicato della tessera elettorale.

Domani gli uffici di piazza Santa Fede 6 e via Sestri 34 saranno aperti, anche ad accesso libero senza prenotazione, dalle ore 8.10 alle 12.30. Disponibili anche i servizi di anagrafe e stato civile.

Inoltre, da lunedì 19 a giovedì 22 maggio, l’Ufficio elettorale del Comune di Genova, situato in corso Torino 11, metterà a disposizione degli aventi diritto al voto 8 sportelli dedicati al rilascio del duplicato della tessera elettorale.

Il servizio sarà erogato nei seguenti giorni e orari:

– lunedì 19 e mercoledì 21 maggio dalle ore 8.10 alle 15.30

– martedì 20 e giovedì 22 maggio dalle ore 8.10 alle 12.30

Si ricorda anche che, a partire da venerdì 23 maggio, prima e durante lo svolgimento delle operazioni di voto, il Comune ha previsto l’apertura straordinaria dell’Ufficio elettorale di corso Torino 11 e degli uffici di anagrafe centrale e dei Municipi nei seguenti giorni e orari:

Corso Torino 11:

– venerdì 23 maggio, ore 8.10-18.00

– sabato 24 maggio, ore 8.10-18.00

– domenica 25 maggio, ore 7.00-23.00

– lunedì 26 maggio, ore 7.00-15.00

Municipi:

– sabato 24 maggio, ore 8.10-12.30

– domenica 25 maggio, ore 7.00-23.00

– lunedì 26 maggio, ore 7.00-15.00

Di seguito l’elenco completo degli indirizzi degli uffici municipali:

Municipio I Centro Est: Piazza Santa Fede, 6

Municipio II Centro Ovest: Via Sampierdarena, 34

Municipio III Bassa Val Bisagno: Piazza Manzoni, 1

Municipio IV Media Val Bisagno: Piazza Dell’Olmo, 3

Municipio V Val Polcevera:

– Piazza Durazzo Pallavicini, 6a

– Via Guido Poli, 12

– Via Pastorino, 8

Municipio VI Medio Ponente:

– Via Sestri, 34

– Viale Narisano, 14

Municipio VII Ponente:

– Via Ignazio Pallavicini, 5

– Piazza Giuseppe Bignami, 4

– Piazza Sebastiano Gaggero, 2

Municipio VIII Medio Levante:

(fare riferimento agli uffici di corso Torino 11)

Municipio IX Levante:

Via Giovanni Maggio, 6 – Pad. 5

https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/elezioni-amministrative-del-25-e-26-maggio-tutte-le-informazioni-utili Tutte le informazioni per votare, comprese le specifiche sui servizi per le persone con disabilità, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Genova all’indirizzo