Un tonfo assordante quello della Sampdoria retrocessa in Serie C. La parola scelta dai tre principali quotidiani nazionali nello loro edizioni online è stata infatti “dramma”. Perché si tratta di una squadra che partita con ambizioni da Serie A, certo, ma soprattutto per il blasone di un club che non aveva mai varcato il proprio fiume Acheronte direzione terza serie. Ampio risalto sui media nazionali e internazionali, che ricordano l’epopea europea della gestione Mantovani, ma anche le stagioni di livello degli anni ‘2000 e i tanti giocatori di spicco che hanno vestito la casacca della Sampdoria.

La Gazzetta dello Sport titola “Psicodramma Sampdoria, è in Serie C per la prima volta nella sua storia!”. La scelta del prefisso psico a indicare come la ragione della caduta della squadra sia determinata più da una questione mentale che tecnica. Dello stesso tenore i titoli di Tuttosport (“Sampdoria, dramma Serie C: è retrocessione”) e del Corriere dello Sport (“Dramma Sampdoria, retrocede in Serie C”).

Decide di far parlare soprattutto le immagini Sky Sport che abbina al lapidario “La Samp sprofonda in Serie C” una foto della panchina al triplice fischio con Attilio Lombardo disperato con la testa tra le mani, Alberico Evani pensieroso e i giocatori in lacrime probabilmente con la testa all’amore deluso di quei 30.000 che hanno dimostrato quanto fosse importante mantenere una categoria che ha perlomeno un contatto con la Serie A. SportMediaset parla di “Incubo Samp” e sintetizza nell’editoriale un’annata sciagurata: “La stagione disgraziata della Samp tra esoneri, milioni bruciati e l’inutile cura degli ex campioni”.

Clamore sulle pagine dei media internazionali. La sezione sportiva della BBC e del francese L’Équipe evidenziano la portata storica dell’evento, trattandosi della prima retrocessione in assoluto in 79 anni di storia in una categoria di fatto interregionale: “Sampdoria retrocessa in Serie C per la prima volta”. Stesso focus nel titolo di The Athletic, il supporto sportivo del New York Times. Eurosport.

Forse però il titolo più forte lo fa la testata spagnola Marca, che scrive: “La Sampdoria tocca il fondo: la caduta all’inferno di una vicecampione d’Europa”.