Don Gallo, a San Benedetto il ricordo a 12 anni dalla scomparsa: “Ogni giorno rinnoviamo la sua pratica”

Genova. A dodici anni dalla scomparsa di Don Gallo, il 22 maggio si celebrano la sua figura e i suoi ideali, che la comunità di San Benedetto al Porto mantiene vivi ogni giorno con progetti sempre più ampi.

Alla parrocchia della Santissima Trinità, in via San Benedetto a Genova, si terrà una messa in ricordo del Gallo, con un momento di riflessione e un rinfresco.

“Ricorderemo Don Gallo con un momento che unisce l’aspetto spirituale e quello operativo – commenta Marco Malfatto, presidente della Comunità di San Benedetto al Porto – con un breve racconto delle pratiche che ogni giorno la comunità svolge nel territorio. Luoghi e progetti che ricalcano le orme e i valori del suo fondatore: l’attenzione ai bisogni dei più fragili, la lotta alle disuguaglianze sociali, la partecipazione civica e politica. La comunità si occupa dell’accoglienza nelle proprie strutture, del contrasto alle dipendenze, della prevenzione nelle scuole e nelle carceri, dell’inclusione sociale e lavorativa, in particolare con le reti di agricoltura sociale e della cooperazione, dei servizi di distribuzione cibo, dei portierati sociali. Osare la speranza, essere trafficanti di sogni, camminare in direzione ostinata e contraria non sono solo slogan, ma manifesti di una pratica che si rinnova continuamente”.

Il programma:

17.30 – Messa celebrata da Don Claudio Ghiglione e Don Gianni Grondona

18.00 – La comunità San Benedetto al Porto si racconta: radici nel passato, riflessioni sul presente, e progetti per il futuro

19.00 – Rinfresco a cura dell’Azienda Agricola Ecologica Sociale “La Tabacca”

La partecipazione è “incoraggiata, libera, per tutte e tutti”.