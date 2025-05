Domenica “Struppa in Festa” con la fiera del Civ e quella del Bestiame

Genova. “Struppa in Festa”, la Fiera di Struppa a cura del Civ Girasole, si farà regolarmente domenica 1 giugno, in concomitanza con la tradizionale Fiera del Bestiame di Struppa.

“A sbloccare la situazione legata alle necessarie autorizzazioni nonostante i tempi strettissimi è stato, con il suo interessamento, il neoletto presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, Lorenzo Passadore, a cui va il ringraziamento di Anva Confesercenti”, spiega Davide Canessa, coordinatore delle manifestazioni di Confesercenti Genova.

Saranno circa una sessantina i banchi di merci varie presenti – dall’abbigliamento ai tendaggi, dalle calzature allo street food dolce e salato – dislocati dall’incrocio con la strada per San Siro di Struppa fino alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano, in via Raitano. Non mancheranno, naturalmente, i momenti di animazione e i giochi per i bambini.