Domenica 11 maggio torna la Sagra del Pesce di Camogli

Camogli. Nata nel 1952 per volontà di una ventina di pescatori locali, ritorna a Camogli la tradizionale e amatissima Sagra del Pesce. Famosa per distribuire gratuitamente pesce fritto di qualità e per l’impressionante maxi-padella impiegata (ben 26 quintali di peso, con un diametro di tre metri e ottanta centimetri), si conferma anche quest’anno come uno degli appuntamenti gastronomici dell’anno.

Per l’edizione 2025, la numero 73 di questa manifestazione – premiata proprio alcuni mesi fa dall’assessore regionale al Turismo e al marketing territoriale Luca Lombardi nell’ambito del concorso per gli Eventi Autentici Liguri 2025 – si conferma la partnership tra la Pro Loco Camogli, che organizza l’evento per conto del Comune di Camogli, e Oleificio Zucchi, una delle principali aziende olearie italiane, interamente di proprietà della famiglia Zucchi da sei generazioni, fondata nel 1810 come piccola attività artigianale e cresciuta fino a diventare una realtà industriale e commerciale di primaria importanza, con una forte presenza sia in Italia che all’estero.

Anche quest’anno la sagra si svolgerà all’insegna della totale ecosostenibilità: oltre a utilizzare materiali compostabili, – Oleificio Zucchi porta il suo impegno attraverso le vaschette monouso con cui verrà distribuita la frittura: realizzate in carta, biodegradabili nell’umido e riciclabili nella carta – il Comune e la Pro Loco di Camogli hanno deciso di trasformare l’olio Zucchi usato per la cottura in biodiesel tramite la raccolta dell’olio alimentare esausto per recuperare un prodotto perfettamente riciclabile.

Domenica 11 maggio, circa 30 quintali di pesce azzurro fornito da Martini & C saranno fritti ad arte nella maxi padella in oltre 3.000 litri dell’innovativo olio Zucchi Fritto Libero, un prodotto specifico per friggere, che riduce di almeno il 50% l’odore di frittura rispetto agli oli di girasole standard e resiste alle alte temperature, garantendo un risultato sempre croccante e asciutto, ed esaltando i sapori senza alterarli.

Circa 100mila le persone attese nei giorni della manifestazione gastronomica, ospiti provenienti da tutta Italia che si metteranno in fila per aggiudicarsi una delle 30.000 porzioni di pesce freschissimo e fritto, distribuito gratuitamente dal mattino della domenica grazie anche all’impegno dei molti volontari presenti.

Dopo la Cerimonia di benedizione della padella, officiata da Don Danilo Dellepiane – Parroco della Basilica di Santa Maria Assunta di Camogli – alla presenza delle autorità civili e militari, verranno offerti una serie di riconoscimenti speciali da parte del Presidente della Pro Loco Camogli, Vittorio Crovetto.

La kermesse gastronomica e culturale inizia già venerdì 9, con l’apertura dello stand in Largo Ido Battistone, per proseguire poi sabato 10, la sera della vigilia, quando si svolgerà la Festa di San Fortunato con il mercatino e la consueta processione religiosa dell’ Arca di San Fortunato e dei Cristi delle Confraternite genovesi accompagnati dalla Banda “Città di Camogli”; successivamente, sulla spiaggia, si potranno ammirare lo stupefacente spettacolo pirotecnico e l’incendio dei falò dei Quartieri “Porto” , “Pinetto” e “Risseu” che regaleranno alle migliaia di persone presenti momenti davvero suggestivi.