Diritti e omogenitorialità, le femministe indipendenti criticano Salis: “Tutela la comunità LGBTQIA+ ma cancella le donne”

Genova. “Come Libere Femministe Genova attendevamo una posizione chiara della candidata Silvia Salis Sindaca sulle questioni che ci stanno a cuore e sulle quali abbiamo da tempo lavorato: maternità surrogata, Self Id, trascrizione di documenti anagrafici per le coppie omogenitoriali, spazi femminili nelle categorie dello sport, nelle toilette, nei centri antiviolenza e nelle carceri. Bene, la risposta è arrivata ieri a mezzo stampa. Salis annuncia l’istituzione di un ufficio per la tutela della comunità LGBTQIA+, senza specificare di cosa si occuperà, e cancellando le donne, che non vengono neanche menzionate, così come non vengono menzionate le discriminazioni basate sul sesso biologico che le colpiscono”.

Con queste parole affidate ai social, il gruppo delle Libere femministe di Genova commenta le dichiarazioni della candidata sindaca Silvia Salis uscite nelle scorse ore sulle questioni legate ai diritti e il suo impegno verso la comunità LGBTQIA+.

“A proposito della trascrizione anagrafica automatica per le coppie omogenitoriali, Salis parla di “propaganda sulla pelle dei bambini” e afferma che “bisogna prima rispettare il diritto dei bambini”, dimenticando che un diritto fondamentale dei bambini è quello di conoscere le proprie origini e di non vedere cancellati i genitori biologici sui documenti anagrafici, come prevede la Convenzione sui diritti dell’Infanzia adottata dall’ONU nel 1989 – continuano le femministe – Come già ribadito più volte, per le coppie omogenitoriali esiste già l’adozione in casi speciali che – vorremmo ricordare – è obbligo di legge per le donne vedove che vogliono indicare come padre il nuovo partner: per quale motivo le coppie omogenitoriali dovrebbero essere le uniche per cui fare eccezioni? L’endorsement dell’ex senatrice Cirinnà, promotrice del DDL Zan e sostenitrice dell’utero in affitto, toglie ogni dubbio. Per queste ragioni per noi è invotabile Salis e tutti i partiti che corrono a suo sostegno”.