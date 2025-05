Diga, Crucioli (Uniti per la Costituzione) all’attacco: “Bucci renda pubblici i rilievi stratigrafici”

Genova. “Cassoni da rifare o imprevisti sui fondali? Le dichiarazioni del viceministro Rixi, del Commissario Bucci e dell’impresa appaltatrice sono tra loro contraddittorie e il silenzio che è calato su questa surreale vicenda non promette nulla di buono”.

A scriverlo in una nota stampa il candidato sindaco Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione, che aggiunge: “Poiché l’opera in questione – progettata male e, a quanto pare, realizzata peggio – coinvolge il futuro di Genova, occorre assoluta trasparenza. A tal fine chiedo che il Commissario renda pubblici i rilievi stratigrafici del fondale marino (sub-bottom profiling), sia prima che dopo la posa del letto di ghiaia”.

E rilancia: “Inoltre, grazie alla collaborazione dell’impresa HMS dell’Ing. Bartolomeo Mongiardino, Uniti per la Costituzione offre alla città una verifica non invasiva, gratuita ed imparziale in 2 fasi: Verifica indipendente delle miscele cementizie. HMS si rende disponibile ad effettuare un’analisi comparativa tra le miscele utilizzate nei cassoni già posati e quelle attualmente previste. Ispezione sottomarina geometrica ad alta precisione della diga attualmente in costruzione con droni SUBDRON”.

“Attendo quindi riscontro ufficiale alla mia proposta da parte del Commissario Bucci”, conclude Crucioli, rivolgendosi al commissario per l’opera nonché presidente della regione ed ex sindaco di Genova.