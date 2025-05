Design Week di Genova, ecco i vincitori del concorso Designer Under 35

Genova. La Genova Design Week 2025 emette i suoi primi verdetti con l’annuncio dei premi riservati al concorso Designer Under 35 – Flussi Creativi assegnato dal Comitato Scientifico composto quest’anno da Dide – Distretto Del Design di Genova, DAD dell’UniGe, ADI Liguria, OA. GE, l’architetto Gianandrea Barreca e l’architetto designer Alberto Vanin.

Si aggiudicano il primo premio ad ex-aequo cinque designer: Indefinito Design Studio con Old Blacks, Federico Fontanella con Specchiella, Filippo Meriggi con Tac&Stac, Giorgia Castelluccia con Clam Stone e Archeomaterico con Telare la Materia.

Per la sezione riservata alle Menzioni premiate Sara Angeletti, Cristiano Berettoni e Mattia Fiorucci con Libra, Blend.Obj con In-Attesa, Litian Studio con Tangram3, _bronzo con Tavolo 001, Martina Costanzo con Vattin, con quest’ultima che si aggiudica anche il riconoscimento Menzione Speciale.

Infine, i premi assegnati dagli sponsor: Premio GenoaLamp a Federico Fontanella (Specchiella) e Premio GeCar ad Archeomaterico con Telare la Materia.

Nel frattempo, dopo il pienone di ieri sera, venerdì 23 maggio, con il Centro Storico affollato di genovesi, turisti, appassionati di design e creatività, la Genova Design Week si avvia al gran finale tra talk, laboratori, dimostrazioni dal vivo e momenti musicali.

Nel pomeriggio grande attesa per l’ultimo appuntamento del Design Festival Talk che vedrà protagonista Mario Cucinella, pioniere dell’architettura sostenibile e fondatore dello studio MCA. Cucinella racconterà come il design possa diventare uno strumento attivo per affrontare le sfide climatiche e sociali del nostro tempo. L’appuntamento è fissato alle ore 18.30 nella Sala delle Grida, Palazzo vecchia Borsa Valori, in Via XX Settembre 44

Domani, ultimo giorno della GDW edizione 2025, è in programma alle ore 10.30 in piazza San Lorenzo la presentazione del libro “L’intelligenza della ceramica”. Un’occasione per parlare di materia, architettura e design, ma anche arte e artigianato. La presentazione del testo, edito da Marsilio, sarà spunto per raccontare le potenzialità della materia come pensiero architettonico che definisce la forma. Scritto a più mani, sarà presentato da Alfonso Femia insieme a Riccardo Sirotti, architetto, Danilo Trogu, maestro ceramista, Gianluigi Pescolderung, architetto, visual communication Tapiro.

Alle ore 12, in via dei Giustiani 14 rosso, l’Ordine degli Architetti PPC presenta un progetto “a cartoni animati” a cura di Luigi Berio.

Chiude la Genova Design Week 2025, in piazza San Lorenzo, il concerto Al Conti ed Elena Ventura Swing Circus.